《經濟通通訊社３０日專訊》深證成分指數全日收市跌２﹒４％，報８３７５﹒９８點，創

２０１９年２月的五年新低。

北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘５２０﹒８４億元，

賣盤超買盤，淨流出７﹒６億元。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入１７﹒４億元，流出一個交易日後即轉

流入。（ｒｙ）

