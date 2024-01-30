《經濟通通訊社３０日專訊》深證成分指數全日收市跌２﹒４％，報８３７５﹒９８點，創
２０１９年２月的五年新低。
北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘５２０﹒８４億元，
賣盤超買盤，淨流出７﹒６億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入１７﹒４億元，流出一個交易日後即轉
流入。（ｒｙ）
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30/01/2024 15:07
《深股通》深成指收挫２﹒４％創五年新低，北上資金流出７﹒６億
《經濟通通訊社３０日專訊》深證成分指數全日收市跌２﹒４％，報８３７５﹒９８點，創
２０１９年２月的五年新低。
北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘５２０﹒８４億元，
賣盤超買盤，淨流出７﹒６億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入１７﹒４億元，流出一個交易日後即轉
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