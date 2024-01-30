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30/01/2024 10:59

《Ａ股焦點》中國化學逆市升近１％，盡快推市值管理考核工作方案

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國化學（滬：６０１１１７）逆市升近１％。針對國務院國
資委強調的「全面推開上市公司市值管理考核」、「進一步研究將市值管理納入中央企業負責人
業績考核」，公司表示，已制定工作方案，正在不斷修訂完善，將會盡快推出。（ｃｔ）

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