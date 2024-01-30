《經濟通通訊社３０日專訊》中國化學（滬：６０１１１７）逆市升近１％。針對國務院國

資委強調的「全面推開上市公司市值管理考核」、「進一步研究將市值管理納入中央企業負責人

業績考核」，公司表示，已制定工作方案，正在不斷修訂完善，將會盡快推出。（ｃｔ）

