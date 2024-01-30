《經濟通通訊社３０日專訊》中國化學（滬：６０１１１７）逆市升近１％。針對國務院國
資委強調的「全面推開上市公司市值管理考核」、「進一步研究將市值管理納入中央企業負責人
業績考核」，公司表示，已制定工作方案，正在不斷修訂完善，將會盡快推出。（ｃｔ）
【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱
30/01/2024 10:59
《Ａ股焦點》中國化學逆市升近１％，盡快推市值管理考核工作方案
《經濟通通訊社３０日專訊》中國化學（滬：６０１１１７）逆市升近１％。針對國務院國
資委強調的「全面推開上市公司市值管理考核」、「進一步研究將市值管理納入中央企業負責人
業績考核」，公司表示，已制定工作方案，正在不斷修訂完善，將會盡快推出。（ｃｔ）
【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱
上一篇新聞︰30/01/2024 11:00 《Ａ股焦點》白酒股飄綠，五糧液回應八代普五漲價：暫未接到通知
下一篇新聞︰30/01/2024 10:51 【聚焦人幣】俄羅斯央行：人民幣在俄出口結算份額兩年增８５倍
30/01/2024 10:35 《中國要聞》宜家中國：響應市場需求，新年後增五百款更低價產品
30/01/2024 10:35 《Ａ股行情》滬綜指跌幅擴大至１％，逾４２００隻個股下跌
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰