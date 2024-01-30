《經濟通通訊社３０日專訊》香港高等法院昨日（２９日）向中國恒大（０３３３３）下達

強制清盤令，臨時清盤人即時接管處置所有可變現資產，消息在內地坊間引發不小震動，不少業

主擔心恒大清盤後無法再交樓，此前購買的期房變成爛尾樓。

內媒《上觀新聞》引述法律專家指，根據內地最高法發布的相關司法解釋，在相應條件下，

商品房消費者主張其房屋交付請求權和價款返還請求權，均優先於其他債權受償，即購房者在風

險化解、債務清償中有優先權利順位具有堅實法律依據。

報道還引述房地產行業人士透露，恒大房屋交付量已接近三分之二，個別項目可能會有些困

難，但相信在各方的推動下，房屋交付問題最終仍能得到妥善解決。

《中新社》官方微博亦對事件發表貼文，其引述法律專家指，只要後續依法依規推進債務風

險的化解，保交樓是有法律保障的，「天塌不下來」。”



＊境外股東權益價值已實質清零，境內債持有人享有恒大地產資產＊



至於中國恒大境內債券持有人實質上是恒大地產的債權人，恒大地產作為中國恒大的全資子

公司，最終母公司被強制清盤會否影響恒大地產的債券兌付？《上海證券報》引述中國政法大學

教授李曙光表示，目前境外股東權益價值已實質清零，境內債權人將依據債權金額依法享有恒大

地產有關資產，債券持有人可按中國法律規定依法維權。（ｅｙ）

