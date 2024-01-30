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AH股新聞

30/01/2024 09:19

【恒大困局】內媒：恒大樓盤約三分一未交付，購房者依法優先受償

　　《經濟通通訊社３０日專訊》香港高等法院昨日（２９日）向中國恒大（０３３３３）下達
強制清盤令，臨時清盤人即時接管處置所有可變現資產，消息在內地坊間引發不小震動，不少業
主擔心恒大清盤後無法再交樓，此前購買的期房變成爛尾樓。
　　內媒《上觀新聞》引述法律專家指，根據內地最高法發布的相關司法解釋，在相應條件下，
商品房消費者主張其房屋交付請求權和價款返還請求權，均優先於其他債權受償，即購房者在風
險化解、債務清償中有優先權利順位具有堅實法律依據。
　　報道還引述房地產行業人士透露，恒大房屋交付量已接近三分之二，個別項目可能會有些困
難，但相信在各方的推動下，房屋交付問題最終仍能得到妥善解決。
　　《中新社》官方微博亦對事件發表貼文，其引述法律專家指，只要後續依法依規推進債務風
險的化解，保交樓是有法律保障的，「天塌不下來」。”
　
＊境外股東權益價值已實質清零，境內債持有人享有恒大地產資產＊
　
　　至於中國恒大境內債券持有人實質上是恒大地產的債權人，恒大地產作為中國恒大的全資子
公司，最終母公司被強制清盤會否影響恒大地產的債券兌付？《上海證券報》引述中國政法大學
教授李曙光表示，目前境外股東權益價值已實質清零，境內債權人將依據債權金額依法享有恒大
地產有關資產，債券持有人可按中國法律規定依法維權。（ｅｙ）

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