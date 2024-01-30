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AH股新聞

30/01/2024 09:19

【恒大困局】中新社：恒大是壞孩子，只要違法就沒有「大而不倒」

　　《經濟通通訊社３０日專訊》香港高等法院昨日（２９日）向中國恒大（０３３３３）下達
強制清盤令，臨時清盤人即時接管處置所有可變現資產，市場認為事件反映中國房地產危機還遠
未結束，國家應該加大對民營房企的支持。內媒《中新社》微博帳號《國是直通車》發表評論文
章，指出恒大的問題在於長期財務造假等違法違規甚至犯罪行為導致風險大量積累，輿論場上的
一些觀點是錯誤的。
　　文章引述一個未具名的「資深市場觀察人士」表示，恒大的問題就是「壞孩子」的問題。只
要踩了法律紅線，挑戰法律公平正義底線，不管是公司經營蒸蒸日上還是清盤破產，沒有「網開
一面」，更沒有「大而不倒」。意見指，當局要把守法經營的「好孩子」和違法違規甚至犯罪的
「壞孩子」區別開來，不能對「壞孩子」野蠻發育、霸凌欺負「好孩子」的情況任之由之。
　　文章又強調，中國官方不管在理念、制度還是執行層面，都在不斷加大對民營經濟的支持力
度，例如２０２２年推出「金融１６條」、去年公布「民營經濟２５條」，以及在最近放寬對經
營性物業貸款的管理。（ｅｙ）
　　

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