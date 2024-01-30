《經濟通通訊社３０日專訊》深圳市統計局公布，２０２３年全市地區生產總值為
３４６０６﹒４億元（人民幣．下同），同比增長６％，高於全國５﹒２％的增速。其中，第一
產業增加值為２４﹒７１億元，同比增長２﹒６％；第二產業增加值為１３０１５﹒３２億元，
同比增長６﹒５％；第三產業增加值為２１５６６﹒３８億元，同比增長５﹒６％。
＊工業增加值增６﹒２％，新能源汽車產量增１０４﹒２％＊
２０２３年，全市規模以上工業增加值同比增長６﹒２％，比１－１１月加快０﹒７個百分
點。主要行業大類中，規模以上汽車製造業增加值增長４７﹒３％，金屬製品業增加值增長
２３﹒２％，電力、熱力生產和供應業增長１４﹒７％。主要高技術產品產量持續快速增長，其
中新能源汽車、服務機器人產量分別增長１０４﹒２％、３６％。
２０２３年，全市固定資產投資同比增長１１％。其中，第二產業投資增長４３﹒１％，第
三產業投資增長３﹒７％。當中工業投資增勢強勁，增長４３％。製造業投資增長５３﹒８％；
房地產開發投資增長１０﹒６％。高技術製造業投資增長６４％。
２０２３年，全市社會消費品零售總額首次實現破萬億，達１０４８６﹒１９億元，同比增
長７﹒８％。其中，商品零售增長７％；餐飲收入增長１５﹒２％。消費升級類商品保持較快增
長，其中限額以上單位通訊器材類、家用電器和音像器材類零售額分別增長１９﹒４％、
１３﹒６％。網上零售持續快速增長，限額以上單位通過互聯網實現的商品零售額增長
２６﹒１％。
＊進出口增５﹒９％，存貸款餘額各增逾８％，ＣＰＩ漲０﹒８％＊
２０２３年，全市進出口總額３８７１０﹒７億元，同比增長５﹒９％。其中，出口
２４５５２﹒０８億元，增長１２﹒５％；進口１４１５８﹒６２億元，下降４％。其中，一般
貿易進出口增長１４﹒４％，佔進出口總額的５３﹒６％，比重較上年增加４個百分點。
１２月末，全市金融機構（含外資）本外幣存款餘額１３３３５０﹒５２億元，同比增長
８﹒１％。金融機構（含外資）本外幣貸款餘額９２１４０﹒８９億元，同比增長８﹒３％。
１－１２月，全市居民消費價格比上年同期上漲０﹒８％。其中，食品煙酒價格上漲
１﹒９％，衣著價格上漲３﹒９％，居住價格上漲０﹒１％，生活用品及服務價格上漲０﹒１％
，交通通信價格下降２﹒７％，教育文化娛樂價格上漲２﹒９％，醫療保健價格上漲０﹒３％，
其他用品及服務價格上漲２％。（ｓｌ）
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