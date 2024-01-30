《經濟通通訊社３０日專訊》深圳市統計局公布，２０２３年全市地區生產總值為

３４６０６﹒４億元（人民幣．下同），同比增長６％，高於全國５﹒２％的增速。其中，第一

產業增加值為２４﹒７１億元，同比增長２﹒６％；第二產業增加值為１３０１５﹒３２億元，

同比增長６﹒５％；第三產業增加值為２１５６６﹒３８億元，同比增長５﹒６％。



＊工業增加值增６﹒２％，新能源汽車產量增１０４﹒２％＊



２０２３年，全市規模以上工業增加值同比增長６﹒２％，比１－１１月加快０﹒７個百分

點。主要行業大類中，規模以上汽車製造業增加值增長４７﹒３％，金屬製品業增加值增長

２３﹒２％，電力、熱力生產和供應業增長１４﹒７％。主要高技術產品產量持續快速增長，其

中新能源汽車、服務機器人產量分別增長１０４﹒２％、３６％。

２０２３年，全市固定資產投資同比增長１１％。其中，第二產業投資增長４３﹒１％，第

三產業投資增長３﹒７％。當中工業投資增勢強勁，增長４３％。製造業投資增長５３﹒８％；

房地產開發投資增長１０﹒６％。高技術製造業投資增長６４％。

２０２３年，全市社會消費品零售總額首次實現破萬億，達１０４８６﹒１９億元，同比增

長７﹒８％。其中，商品零售增長７％；餐飲收入增長１５﹒２％。消費升級類商品保持較快增

長，其中限額以上單位通訊器材類、家用電器和音像器材類零售額分別增長１９﹒４％、

１３﹒６％。網上零售持續快速增長，限額以上單位通過互聯網實現的商品零售額增長

２６﹒１％。



＊進出口增５﹒９％，存貸款餘額各增逾８％，ＣＰＩ漲０﹒８％＊



２０２３年，全市進出口總額３８７１０﹒７億元，同比增長５﹒９％。其中，出口

２４５５２﹒０８億元，增長１２﹒５％；進口１４１５８﹒６２億元，下降４％。其中，一般

貿易進出口增長１４﹒４％，佔進出口總額的５３﹒６％，比重較上年增加４個百分點。

１２月末，全市金融機構（含外資）本外幣存款餘額１３３３５０﹒５２億元，同比增長

８﹒１％。金融機構（含外資）本外幣貸款餘額９２１４０﹒８９億元，同比增長８﹒３％。

１－１２月，全市居民消費價格比上年同期上漲０﹒８％。其中，食品煙酒價格上漲

１﹒９％，衣著價格上漲３﹒９％，居住價格上漲０﹒１％，生活用品及服務價格上漲０﹒１％

，交通通信價格下降２﹒７％，教育文化娛樂價格上漲２﹒９％，醫療保健價格上漲０﹒３％，

其他用品及服務價格上漲２％。（ｓｌ）

