《經濟通通訊社３０日專訊》胡潤研究院發布２０２３中國食品行業百強榜，貴州茅台

（滬：６００５１９）價值雖較去年下降５％，但仍以２﹒２萬億元（人民幣．下同）蟬聯中國

食品行業最具價值企業。五糧液（深：０００８５８）亦跌９％至６０００億元，位居第二。中

國首富鍾睒睒的農夫山泉（０９６３３）以４６００億元價值排第三，雖然下降１２％，但還是

價值最高的軟飲企業。



＊海天味業、牧原股份、金龍魚在所屬行業價值最高＊



百強榜上白酒企業仍然最多，有２５家，比去年少１家；食品綜合１３家；調味品、農牧各

１２家，軟飲料１１家。農牧類增加最多，比去年多３家。榜單前十位企業價值均有下降。第四

、五位分別是瀘州老窖（深：０００５６８）、山西汾酒（滬：６００８０９），價值分別跌

６％和１７％。第六位海天味業（滬：６０３２８８）價值下跌多達４６％，排名下降２位，但

仍是價值最高的調味品企業。價值次高的調味品企業李錦記以１１５０億元價值位列第１５，上

升２位，繼續縮小與海天的差距。

牧原股份（深：００２７１４）、百威亞太（０１８７６）、金龍魚（深：３００９９９）

、洋河股份（深：００２３０４）均以１９００億元價值並列第七，雖然跌幅均超過１５％，但

前三者分別是價值最高的農牧企業、價值最高的啤酒企業、價值最高的糧油企業。



＊古越龍山為首家上榜黃酒企業，景田價值增長最多＊



今次百強榜首次有黃酒企業上榜，是古越龍山（滬：６０００５９），以９９億元價值排名

９９。除古越龍山外，還有１０家企業新上榜，分別是珍酒李渡（０６９７９）、王老吉大健康

、巨星農牧（滬：６０３４７７）、天新藥業（滬：６０３２３５）、蓮花健康

（滬：６００１８６）、益生股份（深：００２４５８）、新五豐（滬：６００９７５）、大成

食品（０３９９９）、神農集團（滬：６０５２９６）、承德露露（深：０００８４８）。

價值增長最多的是景田（５３％）、迎駕貢酒（滬：６０３１９８）（３１％）、養元飲品

（滬：６０３１５６）（２９％）、千禾味業（滬：６０３０２７）（２９％）、今世緣

（滬：６０３３６９）（２８％）和東鵬飲料（滬：６０５４９９）（２８％）。

５家企業價值跌幅超３５％，分別是衛龍（０９９８５）（跌５５％）、達利（跌５２％）

、海天（跌４６％）、妙可藍多（滬：６００８８２）（跌４０％）和牧原（跌３７％）。



＊胡潤：貴州茅台價值超上榜白酒企業價值總和＊



胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，白酒行業第一名貴州茅台，其價值超過百強中另外

２４家白酒企業的價值之和，這在所有行業中非常少見，說明投資者認為貴州茅台未來十幾年的

利潤創造能力要比其他２４家白酒企業加在一起還要多。

胡潤又指，雖然今年榜單農牧企業增加最多，但表現最好的不是農牧企業。上榜企業中，包

括農牧在內大多數品類的總價值均下跌，唯有「保健食品」和「保健酒」上漲。總體來說，飲品

類企業表現得比其他食品企業要好，去年非飲品類企業價值整體下降２０％，而飲品類企業價值

整體才下降９％，這主要是因為飲品通常保質期更長，在市場需求波動時能夠更好地調節庫存和

生產計劃，而且飲品的品牌效應更強。

本次榜單中的「中國食品企業」是指公司總部在中國的企業，在中國Ａ股或港股上市的外資

控股企業也在研究範圍之內。外資控股企業在中國的全資子公司，如果沒有在Ａ股或港股上市，

則不在調研範圍之內。

今年榜單上榜門檻為９０億元，比去年下降１０億元；前５０名門檻為２４０億元，比去年

下降１０億元；前１０名門檻為１９００億元，比去年下降４００億元。上榜企業總價值為８萬

億元，比去年下降１２％。非上市企業比去年少５家，為２２家，包括李錦記、華彬快消品、中

糧福臨門、貴州習酒等。（ｓｌ）



表列胡潤中國食品行業百強榜前十位：

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排名（︹╱ｖ） 企業 價值（億元人民幣） 價值變化

１－ 貴州茅台 ２２３００ －５％

２－ 五糧液 ６０００ －９％

３－ 農夫山泉 ４６００ －１２％

４︹ 瀘州老窖 ３２００ －６％

５－ 山西汾酒 ３０００ －１７％

６ｖ 海天味業 ２１００ －４６％

７︹ 洋河股份 １９００ －２１％

７－ 牧原股份 １９００ －３７％

７︹ 百威亞太 １９００ －３０％

７︹ 金龍魚 １９００ －１７％

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