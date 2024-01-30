《經濟通通訊社３０日專訊》財政部公布，２０２３年１－１２月，全國發行新增債券

４６５７１億元（人民幣．下同），其中一般債券７０１６億元、專項債券３９５５５億元。全

國發行再融資債券４６８０３億元，其中一般債券２６４５８億元、專項債券２０３４５億元。

合計，全國發行地方政府債券９３３７４億元，其中一般債券３３４７４億元、專項債券

５９９００億元。

２０２３年１２月，全國發行新增債券１１０６億元，其中一般債券１８５億元、專項債券

９２１億元。全國發行再融資債券８５０億元，其中一般債券４１１億元、專項債券４３９億元

。合計，全國發行地方政府債券１９５６億元，其中一般債券５９６億元、專項債券１３６０億

元。



＊全國地方債餘額４０﹒７萬億，在人大批准限額內＊



截至２０２３年１２月末，地方政府債券剩餘平均年限９﹒１年，其中一般債券６﹒３年，

專項債券１０﹒９年；平均利率３﹒２７％，其中一般債券３﹒２６％，專項債券３﹒２８％。

截至２０２３年１２月末，全國地方政府債務餘額４０７３７３億元，控制在全國人大批准

的限額之內。其中，一般債務１５８６８８億元，專項債務２４８６８５億元；政府債券

４０５７１１億元，非政府債券形式存量政府債務１６６２億元。

２０２３年１－１２月，地方政府債券到期償還本金３６６５８億元，其中發行再融資債券

償還本金３２９１８億元、安排財政資金等償還本金３７４０億元。１２月當月到期償還本金

９７４億元。

２０２３年１－１２月，地方政府債券支付利息１２２８８億元。其中，１２月當月地方政

府債券支付利息８６３億元。（ｓｌ）

