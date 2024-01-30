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AH股新聞

30/01/2024 11:27

《神州債市》財政部：去年共發地方債９﹒３萬億，專項債近６萬億

　　《經濟通通訊社３０日專訊》財政部公布，２０２３年１－１２月，全國發行新增債券
４６５７１億元（人民幣．下同），其中一般債券７０１６億元、專項債券３９５５５億元。全
國發行再融資債券４６８０３億元，其中一般債券２６４５８億元、專項債券２０３４５億元。
合計，全國發行地方政府債券９３３７４億元，其中一般債券３３４７４億元、專項債券
５９９００億元。
　　２０２３年１２月，全國發行新增債券１１０６億元，其中一般債券１８５億元、專項債券
９２１億元。全國發行再融資債券８５０億元，其中一般債券４１１億元、專項債券４３９億元
。合計，全國發行地方政府債券１９５６億元，其中一般債券５９６億元、專項債券１３６０億
元。
　
＊全國地方債餘額４０﹒７萬億，在人大批准限額內＊
　　
　　截至２０２３年１２月末，地方政府債券剩餘平均年限９﹒１年，其中一般債券６﹒３年，
專項債券１０﹒９年；平均利率３﹒２７％，其中一般債券３﹒２６％，專項債券３﹒２８％。
　　截至２０２３年１２月末，全國地方政府債務餘額４０７３７３億元，控制在全國人大批准
的限額之內。其中，一般債務１５８６８８億元，專項債務２４８６８５億元；政府債券
４０５７１１億元，非政府債券形式存量政府債務１６６２億元。
　　２０２３年１－１２月，地方政府債券到期償還本金３６６５８億元，其中發行再融資債券
償還本金３２９１８億元、安排財政資金等償還本金３７４０億元。１２月當月到期償還本金
９７４億元。
　　２０２３年１－１２月，地方政府債券支付利息１２２８８億元。其中，１２月當月地方政
府債券支付利息８６３億元。（ｓｌ）

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