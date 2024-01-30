  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

30/01/2024 13:55

《經濟時評》標普：中國注重投資而非消費，提升通縮風險

　　《經濟通通訊社３０日專訊》標普全球評級發表題為《中國通縮風險取決於經濟增長結構》
的報告，指中國注重投資而非消費，正提升通貨緊縮風險。
　　標普全球評級亞太區首席經濟學家高路易在報告中表示，２０２４年消費越強勁，政策制定
者通過擴大投資來支撐經濟增長的必要性就越低。相應地，增長結構越「再平衡」，價格和利潤
率的下行壓力消失得越快。
　　報告指，縱使房地產市場低迷，２０２３年中國ＧＤＰ增長５﹒２％，完成預期目標。不過
，高路易認為，２０２３年底經濟增長勢頭不像宏觀數據表現的那樣強勁，工業和零售價格下降
，表明一些主要商品市場的產能過剩。
　　標普維持對２０２４年中國ＧＤＰ增長４﹒６％的預測，與標普對潛在ＧＤＰ增長的預估大
體一致。這意味著在宏觀經濟環境下，消費者價格指數（ＣＰＩ）所反映的通脹水平的下行壓力
可能不會很快消失。
　　按照目前趨勢，中國經濟增長的結構將加劇幾個主要商品市場的價格和利潤率壓力。鑒於房
地產展望、信心以及缺乏支持消費的重大措施，報告預計消費將適度增長。同時，繼２０２３年
中國對製造業的穩健投資之後，預計２０２４年資本支出將持續維持相對強勁增長，部分原因是
政策制定者的鼓勵與支持。（ｓｌ）
　

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回AH股新聞

上一篇新聞︰30/01/2024 14:01  【樓市鬆綁】蘇州全面取消住房限購，新房限售期仍為兩年

下一篇新聞︰30/01/2024 13:54  《駐京專電》貿促會：七成受訪外資企業看好未來五年中國市場前景

其他AH股新聞
More

30/01/2024 13:39  《Ａ股行情》滬綜指午後跌０﹒４１％，深成指跌０﹒８１％

30/01/2024 12:11  《駐京專電》中國貿促會：大阪世博會中國館下月舉辦開工儀式

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金