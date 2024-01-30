《經濟通通訊社３０日專訊》標普全球評級發表題為《中國通縮風險取決於經濟增長結構》

的報告，指中國注重投資而非消費，正提升通貨緊縮風險。

標普全球評級亞太區首席經濟學家高路易在報告中表示，２０２４年消費越強勁，政策制定

者通過擴大投資來支撐經濟增長的必要性就越低。相應地，增長結構越「再平衡」，價格和利潤

率的下行壓力消失得越快。

報告指，縱使房地產市場低迷，２０２３年中國ＧＤＰ增長５﹒２％，完成預期目標。不過

，高路易認為，２０２３年底經濟增長勢頭不像宏觀數據表現的那樣強勁，工業和零售價格下降

，表明一些主要商品市場的產能過剩。

標普維持對２０２４年中國ＧＤＰ增長４﹒６％的預測，與標普對潛在ＧＤＰ增長的預估大

體一致。這意味著在宏觀經濟環境下，消費者價格指數（ＣＰＩ）所反映的通脹水平的下行壓力

可能不會很快消失。

按照目前趨勢，中國經濟增長的結構將加劇幾個主要商品市場的價格和利潤率壓力。鑒於房

地產展望、信心以及缺乏支持消費的重大措施，報告預計消費將適度增長。同時，繼２０２３年

中國對製造業的穩健投資之後，預計２０２４年資本支出將持續維持相對強勁增長，部分原因是

政策制定者的鼓勵與支持。（ｓｌ）



