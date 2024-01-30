《經濟通通訊社３０日專訊》內地支持房地產企業合理融資需求措施從「房企白名單」變化

到「地產項目白名單」，住建部日前預告國家層面將建立城市房地產融資協調機制項目信息平台

，首批地產項目白名單可能在１月底前落地爭取貸款。據內媒《第一財經》報道，包括出險房企

、央國企、民企等多家房企內部人士透露，儘管房企都尚未就新的白名單政策接到銀行通知，但

已經有房企率先行動，積極為項目融資爭取支持。

其中華南一家出險房企的內部人士稱，受債務爆雷影響，內部評估公司項目很難出現在第一

批項目白名單中，但還是積極梳理項目清單，為可能到來的機遇做準備。

一家尚未出險但近期備受即將到期債務問題困擾的公司內部人士表示，項目白名單制度有利

於該公司優質項目融資，此前受市場風聲影響，原本可以平穩運行的項目，連開發貸都不容易獲

得，因此期待新政盡早落地。



＊料白名單偏向保交樓，部分地區已落實新政＊



一名國資房企人士則指，從官方已公布信息來看，地產項目白名單偏向於保交樓，專款專用

，其所在公司即使項目上存在虧損，也要想盡辦法保交樓，此前資金的主要來源是向上級股東借

款，期待新政能給保交樓的項目更大力度支持。

報道還提到，該機制在各地落實進度不一，部分地區已經率先落實新政，緊鑼密鼓地梳理轄

區項目。華東某省會城市一地產項目負責人透露，其項目正梳理申請材料，對接各地市住房局，

準備申報。該城市的地產項目白名單由企業自主申報，政府部門篩選。（ｓｌ）

