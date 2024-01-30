《經濟通通訊社３０日專訊》據住建部旗下《中國房地產報》引述知情人士報道，城市房地

產融資協調機制下的地產項目白名單預計本月底落地，無論是甚麼性質的公司，只要項目需要，

符合標準和條件，提出申報後，經地方主管部門審核完畢，便可進入白名單，所有貸款爭取無錯

，盡職免責。

報道指，住建部１月２６日召開的城市房地產融資協調機制部署會，有來自２５個省份共

３５個城市參加，大部分是省會城市，也有一些省份同時有幾個城市參與，如廣東包括廣州、深

圳、佛山、東莞。會上明確，能夠獲得融資支持的項目需要滿足５個條件：

一是項目處於在建施工狀態。如果項目短期停工，但資金到位就能復工建設和交付的，也可

以納入。

二是有與融資額基本匹配的抵押物。

三是確定一家貸款主辦銀行，並建立貸款資金封閉監管制度。

四是預售資金未被抽挪或抽挪的預售資金已追回。

五是制訂貸款使用計劃和項目完工計劃。



＊知情人士指首批白名單項目主要來自較穩健房企＊



報道引述廣州某出險房企的管理層指出，「第一批白名單應該還輪不到我們。大概率是央企

、國企以及濱江（深：００２２４４）、龍湖（００９６０）等民營房企」，但該房企還是作出

了申報。某民營房企的管理層則認為，城市房地產融資協調機制要解決的應該是出險房企的融資

需求，只要項目能夠正常開發，集團融資就能以時間換空間，最後做到軟著陸。

此外，報道指出，有大型民營房企表示，肯定積極爭取上項目白名單，「兩個月前我們就在

跟銀行溝通了，但現在還沒有確切消息」。廣州某國有商業銀行的內部人士就透露，兩個多月前

已提交了一份涉及３０多家房企的白名單給省行，最後能覆蓋多少家尚不清楚。從銀行經營安全

角度出發，第一批進入白名單的項目，仍是經營比較穩健的房企，即使有出險房企的項目，也是

少數。（ｓｌ）

