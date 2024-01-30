《經濟通通訊社３０日專訊》廣州樓市近日再鬆綁，不再限購建築面積１２０平方米以上的

住房，並提出支持「租一買一」和「賣一買一」。據內媒報道，新政出台後，二手樓市場應聲而

動，放盤平台上約有５％房源漲價，漲幅以１萬（人民幣．下同）至１０萬元居多，但有個別放

盤相當進取，加價１００萬甚至１６０萬元。

報道引述二手中介放盤平台信息指，海珠區金融街融御一套１３０平方米、南北對流的高層

望江四房單位，去年８月以１２１２萬元放盤，同年１１月降價至１０５０萬元，但到了今年１

月２８日，即新政出台後次日，業主將放盤價調高至１１５０萬元。同一平台上，天河區熱門小

區蘭亭盛薈一套９１平方米的高層南向三房單位，放盤價更從去年１２月３１日的７４０萬元加

價至１月２９日的９００萬元。



＊專家：料二手樓交易量增，價格保持平穩＊



對於漲價原因，海珠區鏈家分店一名地產經紀認為，一些買家為了獲得購房名額，先把原有

住宅放售（即「賣一買一」政策），但並非真的想成交，因此把放盤價報得比市場價高；一些業

主就認為新政將利好樓市交易，故提高放盤價，如果業主對市場行情沒有精準把握，其報價就偏

離市場價。但從實際情況看，想獲得成交，業主就要接受議價，降價成交才是主流。

「租一買一」和「賣一買一」政策，即在限購區域範圍內，居民家庭出租自有住房，或者在

廣州交易系統掛牌計劃出售，購買住房時相應核減家庭房屋套數。業內專家認為，這項政策對市

場的帶動效用，不會遜色於放開１２０平方米以上戶型限購，預計有望促進二手住宅交易量增加

。不過，受同區一手住宅的競爭壓力，以及二手放盤量的增加等影響，二手樓價將保持平穩，部

分素質較差的二手房源價格或還有下降空間。（ｓｌ）

