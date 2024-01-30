《經濟通通訊社３０日專訊》華潤醫藥（０３３２０）公布，實際控制２２﹒１１％股權的
江中藥業（滬：６００７５０）初步核算，截至去年１２月３１日止年度純利增長約１８％。
該集團指，江中藥業去年度營業總收入同比增長約１３％。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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30/01/2024 07:53
《國企紅籌》華潤醫藥（３３２０）旗下江中藥業去年純利增１８％
《經濟通通訊社３０日專訊》華潤醫藥（０３３２０）公布，實際控制２２﹒１１％股權的
江中藥業（滬：６００７５０）初步核算，截至去年１２月３１日止年度純利增長約１８％。
該集團指，江中藥業去年度營業總收入同比增長約１３％。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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