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30/01/2024 07:53

《國企紅籌》華潤醫藥（３３２０）旗下江中藥業去年純利增１８％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》華潤醫藥（０３３２０）公布，實際控制２２﹒１１％股權的
江中藥業（滬：６００７５０）初步核算，截至去年１２月３１日止年度純利增長約１８％。
　　該集團指，江中藥業去年度營業總收入同比增長約１３％。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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