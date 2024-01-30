《經濟通通訊社３０日專訊》華潤醫藥（０３３２０）公布，實際控制２２﹒１１％股權的

江中藥業（滬：６００７５０）初步核算，截至去年１２月３１日止年度純利增長約１８％。

該集團指，江中藥業去年度營業總收入同比增長約１３％。（ｗｈ）



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