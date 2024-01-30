《經濟通通訊社３０日專訊》中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）公布，近日收
到孔慶偉辭任執行董事，不再擔任董事長，而傅帆辭任總裁，將續任執行董事，自上周五（２６
日）起生效。
此外，該集團指，聘任傅帆為董事長已獲金融監管總局核准，自上周五起生效。至於孔慶偉
和傅帆已確認與董事會並無意見分歧，且概無任何需要通知股東及債權人上身事項。（ｗｈ）
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30/01/2024 07:53
《國企紅籌》中國太保（２６０１）執董孔慶偉辭任，傅帆任董事長
《經濟通通訊社３０日專訊》中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）公布，近日收
到孔慶偉辭任執行董事，不再擔任董事長，而傅帆辭任總裁，將續任執行董事，自上周五（２６
日）起生效。
此外，該集團指，聘任傅帆為董事長已獲金融監管總局核准，自上周五起生效。至於孔慶偉
和傅帆已確認與董事會並無意見分歧，且概無任何需要通知股東及債權人上身事項。（ｗｈ）
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