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30/01/2024 07:53

《國企紅籌》中國鋁業（０２６００）控股股東５億人幣增持Ａ股

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國鋁業（０２６００）（滬：６０１６００）公布，有關控
股股東中鋁集團在去年１０月２０日至上周五（２６日）期間，斥約４﹒９９億元人在上交所累
計增持約８８７２﹒８萬股Ａ股，佔０﹒５２％股權。
　　該集團指，中鋁集團持股由約３１﹒９％升至約３２﹒４２％，而有關增持計劃已完畢。
（ｗｈ）

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