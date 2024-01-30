《經濟通通訊社３０日專訊》中國鋁業（０２６００）（滬：６０１６００）公布，有關控

股股東中鋁集團在去年１０月２０日至上周五（２６日）期間，斥約４﹒９９億元人在上交所累

計增持約８８７２﹒８萬股Ａ股，佔０﹒５２％股權。

該集團指，中鋁集團持股由約３１﹒９％升至約３２﹒４２％，而有關增持計劃已完畢。

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