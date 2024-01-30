《經濟通通訊社３０日專訊》中國鋁業（０２６００）（滬：６０１６００）公布，有關控
股股東中鋁集團在去年１０月２０日至上周五（２６日）期間，斥約４﹒９９億元人在上交所累
計增持約８８７２﹒８萬股Ａ股，佔０﹒５２％股權。
該集團指，中鋁集團持股由約３１﹒９％升至約３２﹒４２％，而有關增持計劃已完畢。
（ｗｈ）
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30/01/2024 07:53
《國企紅籌》中國鋁業（０２６００）控股股東５億人幣增持Ａ股
《經濟通通訊社３０日專訊》中國鋁業（０２６００）（滬：６０１６００）公布，有關控
股股東中鋁集團在去年１０月２０日至上周五（２６日）期間，斥約４﹒９９億元人在上交所累
計增持約８８７２﹒８萬股Ａ股，佔０﹒５２％股權。
該集團指，中鋁集團持股由約３１﹒９％升至約３２﹒４２％，而有關增持計劃已完畢。
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