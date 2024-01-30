《經濟通通訊社３０日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（２９日）「滬股通」額度
餘額５０３﹒７６億元（人民幣．下同），買盤超賣盤，流入１６﹒２４億元，佔每日額度
３﹒１２％，「深股通」額度餘額５２９﹒３５億元，賣盤超買盤，流走９﹒３５億元，佔每日
額度１﹒８％。
「滬股通」首十大成交活躍股列表
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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱淨賣出－
（百萬人民幣） （百萬人民幣） （百萬人民幣）
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貴州茅台 （６００５１９） １７４４﹒７５ ５６５﹒４４ １１７９﹒３１
藥明康德 （６０３２５９） ７９５﹒８８ １４８６﹒８２ －６９０﹒９４
招商銀行 （６０００３６） ４８５﹒７５ ３９２﹒０１ ９３﹒７４
中國建築 （６０１６６８） ４９７﹒９２ ３７７﹒０１ １２０﹒９１
中國石油 （６０１８５７） ２７１﹒８９ ５０４﹒３５ －２３２﹒４６
工業富聯 （６０１１３８） ４１２﹒３３ ２５９﹒５２ １５２﹒８１
中信證券 （６０００３０） ３３２﹒５４ ２４９﹒５０ ８３﹒０４
長江電力 （６００９００） ３６８﹒９０ ２０３﹒７５ １６５﹒１５
中國中免 （６０１８８８） １９２﹒０１ ３４８﹒８１ －１５６﹒８０
中國平安 （６０１３１８） ３１０﹒６４ １８６﹒５０ １２４﹒１４
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「深股通」首十大成交活躍股列表
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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱
（百萬人民幣） （百萬人民幣） 淨賣出－
（百萬人民幣）
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中際旭創 （３００３０８） ８９６﹒２２ ４４０﹒９２ ４５５﹒３０
寧德時代 （３００７５０） ７９９﹒９３ ５０９﹒７７ ２９０﹒１６
比亞迪 （００２５９４） ４６３﹒７１ ５９１﹒６０ －１２７﹒８９
美的集團 （０００３３３） ４１６﹒４１ ４３２﹒０６ －１５﹒６５
陽光電源 （３００２７４） ３８１﹒９９ ４４９﹒０９ －６７﹒１０
格力電器 （０００６５１） ４０２﹒２１ ３３２﹒１８ ７０﹒０３
五糧液 （０００８５８） ３８２﹒０３ ３２９﹒２３ ５２﹒８０
邁瑞醫療 （３００７６０） ３１５﹒６３ ３８１﹒２０ －６５﹒５７
立訊精密 （００２４７５） ３２８﹒９７ １９８﹒６３ １３０﹒３４
科大訊飛 （００２２３０） ２３６﹒６４ ２４８﹒３６ －１１﹒７２
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（以上數字取小數點後兩個位）
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