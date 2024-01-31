《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》國務院總理李強２９日至３０日在陝西調

研。他強調，要緊緊圍繞高質量發展這個首要任務，完整、準確、全面貫徹新發展理念，以科技

創新推動產業創新，加快培育和發展新質生產力，更好帶動和促進經濟轉型升級。



＊希望企業把握商用汽車產業發展新趨勢＊



２９日，李強來到咸陽彩虹顯示器件股份有限公司（滬：６００７０７），了解基板玻璃新

產品研發和生產工藝創新情況。他強調，製造業企業要在激烈的市場競爭中站穩腳跟，一定要在

研發投入上捨得下本錢，希望企業努力在技術上形成自己的特色和優勢，在追趕世界一流水平中

實現跨越發展。

李強來到陝西法士特智能制動系統有限公司，察看緩速器產品展示和數字化生產線運行情況

，希望企業把握商用汽車產業發展新趨勢，積極應用數智技術、綠色技術，加快轉型升級，增創

競爭新優勢。

在西安西部超導材料科技股份有限公司（滬：６８８１２２），李強聽取企業發展歷程介紹

，仔細察看超導線材等展示，並與企業負責人座談。得知企業由轉制後的科研院所培育而來，在

創新發展中脫穎而出，李強表示贊許，勉勵他們依托體制機制優勢，著力打造技術高地，不斷提

高科技成果轉化和產業化水平。



＊無人機產業發展前景廣闊，要堅持多方協同＊



３０日，李強前往西安奕斯偉材料科技股份有限公司，了解硅片研發製造情況，參觀生產線

，勉勵企業聚焦前沿科技領域，努力從源頭和底層破解關鍵核心技術難題，掌握更大市場話語權

和發展主動權。

在西安愛生技術集團無人機產業化示範基地，李強察看無人機成品及配套系統展示，詢問性

能、實際應用等情況。他指出，無人機產業發展前景廣闊，要堅持多方協同、聯合攻關，以應用

場景為牽引加快新技術新產品研發，更好促進低空經濟發展、滿足人民生活需要。

西安交通大學新校區坐落於西部科技創新港，李強聽取交通大學西遷歷史和創新港建設發展

情況匯報，叮囑學校師生大力弘揚「西遷精神」，以服務高水平科技自立自強為己任，在建設校

企聯合創新平台、推動產學研深度融合上取得新的更大進展。

