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AH股新聞

31/01/2024 09:00

《駐京專電》金融監管總局明確今年八項重點任務

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》國家金融監督管理總局３０日對外公布
２０２４年的八項重點工作任務，要堅決做到監管「長牙帶刺」、有稜有角，牢牢守住不發生系
統性金融風險底線，扎實推進金融高質量發展，堅定不移走中國特色金融發展之路。
　
＊推進中小金融機構改革化險列首位＊
　
　　２０２４年金融監管總局工作會議，從八個方面提出了２０２４年的重點工作任務，其中全
力推進中小金融機構改革化險位列首位。金融監管總局表示，要健全金融風險處置常態化機制，
落實機構、股東、高管、監管、屬地、行業六方責任，推動形成工作合力。
　　會議要求，積極穩妥防控重點領域風險，強化信用風險管理，加大不良資產處置力度。加快
推進城市房地產融資協調機制落地見效，督促金融機構大力支持保障性住房等「三大工程」建設
、落實經營性物業貸款管理要求。配合防範化解地方債務風險，指導金融機構按照市場化方式開
展債務重組、置換。
　
＊助力上海、香港國際金融中心建設＊
　
　　另外，２０２４年金融監管總局還將堅定不移深化金融改革開放，引導金融機構聚焦主業、
苦練內功、降本增效。同時，穩步擴大制度型開放，助力上海、香港國際金融中心建設並大力弘
揚中國特色金融文化。
　　金融監管總局表示，２０２４年將統籌做好五篇大文章，更好服務新質生產力發展和現代化
產業體系建設，著力支持擴大有效需求，持續增強普惠金融服務能力。平穩有序完成機構改革任
務，加快推動省市「三定」落地，穩步推進縣域機構改革。

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