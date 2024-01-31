《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》市場監管總局副局長蒲淳在今日國新辦發

布會上表示，將加快推進全國統一大市場建設，大力破除行政性壟斷和地方保護，推動清理妨礙

統一市場和公平競爭的政策措施，保障經營主體自主經營權。依法查處各類壟斷和不正當競爭行

為，既發揮好大企業的規模優勢，推動提升核心競爭力，又保護好中小微企業的發展和創新活力

。



＊防止「小過重罰」、「類案不同罰」＊



蒲淳表示，加快完善市場監管行政處罰裁量權基准，建立和推行案例指導制度，防止「小過

重罰」、「類案不同罰」等問題。更好運用提醒告誡、行政指導等方式，耐心做好溝通說明，積

極爭取理解支持，在依法履職中體現執法溫度。

他又表示，對違法者的查處就是對守法者的保護，是對激發活力的有力促進。將依法懲處侵

犯知識產權、制售假冒偽劣商品等擾亂市場秩序的違法行為，加強商業秘密保護，堅決保障經營

主體合法權益。同時，推動在重點領域加快完善合規管理體系，促進經營主體提升合規意識、誠

信水平，實現更加規範、更可持續、更有活力的發展。

