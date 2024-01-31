《經濟通通訊社３１日專訊》北向投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５０４﹒９８億元，買盤超賣盤，額度全日使用１５﹒０２億元，佔每日額度２﹒９％
。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘４０８﹒６１億元，買盤超賣
盤，額度全日使用１１﹒３９億元，佔每日額度２﹒７％。
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31/01/2024 16:26
《滬港通》北向額度全日使用１５億，南向使用１１﹒４億
《經濟通通訊社３１日專訊》北向投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５０４﹒９８億元，買盤超賣盤，額度全日使用１５﹒０２億元，佔每日額度２﹒９％
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南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘４０８﹒６１億元，買盤超賣
盤，額度全日使用１１﹒３９億元，佔每日額度２﹒７％。
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