《經濟通通訊社３１日專訊》北向投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４８３﹒７億元，買盤超賣盤，額度全日使用３６﹒３億元，佔每日額度７％。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘４２２﹒８１億元，賣盤超買
盤，額度全日反增２﹒８１億元，佔每日額度０﹒７％。
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31/01/2024 16:26
《深港通》北向額度全日使用３６﹒３億，南向反增２﹒８億
《經濟通通訊社３１日專訊》北向投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４８３﹒７億元，買盤超賣盤，額度全日使用３６﹒３億元，佔每日額度７％。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘４２２﹒８１億元，賣盤超買
盤，額度全日反增２﹒８１億元，佔每日額度０﹒７％。
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