《經濟通通訊３１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



金融監管總局明確２０２４年八項重點任務

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

金融監管總局３０日召開２０２４年工作會議，要求全力推進中小金融機構改革化險；加大不良

資產處置力度；配合防範化解地方債務風險，指導金融機構按照市場化方式開展債務重組、置換

；跨前一步強化央地監管協同。



現代化產業體系建設按下「加速鍵」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

在科技創新引領下，中國現代化產業體系建設邁出新步伐。產業是經濟之本。在競爭日益激烈的

市場環境中，企業家們紛紛瞄準高質量發展目標，不斷強化科技驅動，合力構築現代化產業體系

堅實堡壘。



國資委：央企應對資產評估項目實施分類管理

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國務院國資委近日發布《關於優化中央企業資產評估管理有關事項的通知》首次提出，中央企業

應當對資產評估項目實施分類管理，明確８類可以不進行資產評估情形、５類可以進行估值情形

，並健全完善知識產權、科技成果、數據資產等交易流轉定價方式。





《上海證券報》



以高質量發展增強市場信心，上市公司有決心有幹勁

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

１月２９日召開的部署走訪上市公司工作、推動上市公司高質量發展全國視頻會議指出，要把推

動上市公司業績改善和投資意願修復作為推動經濟穩中求進、以進促穩、先立後破的重要舉措。



加快推進城市房地產融資協調機制落地見效

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

金融監管總局３０日召開２０２４年工作會議，明確了今年八大重點任務目標，包括：全力推進

中小金融機構改革化險；積極穩妥防控重點領域風險；堅決落實強監管嚴監管要求；跨前一步強

化央地監管協同；著力防範打擊非法金融活動；堅定不移深化金融改革開放；精準高效服務經濟

社會發展；平穩有序完成機構改革任務。



強監管、防風險為資本市場運行提供重要保障

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

防範風險是加強監管的主要目標，加強監管是防範風險的有效途徑。中證監日前召開的２０２４

年系統工作會議強調，今年要突出強監管、防風險與促發展一體推進。





《證券時報》



「萬億之城」織密長三角，後起之秀露崢嶸

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

長三角地區擁有上海、蘇州、杭州、南京、寧波、無錫、合肥、南通、常州９個ＧＤＰ超過１萬

億元人民幣的城市，是全國「萬億之城」最多的區域。



上海優化住房限購政策

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

上海３０日發布《關於優化本市住房限購政策的通知》，規定自１月３１日起，在上海市連續繳

納社會保險或個人所得稅已滿５年及以上的非上海市戶籍居民，可在外環以外區域（崇明區除外

）限購１套住房，以更好滿足居民合理住房需求，促進區域職住平衡、產城融合。



堅決做到監管「長牙帶刺」、有稜有角

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

金融監管總局３０日召開２０２４年工作會議強調，要錨定金融強國建設目標，堅決做到監管「

長牙帶刺」、有稜有角，牢牢守住不發生系統性金融風險底線，扎實推進金融高質量發展，堅定

不移走中國特色金融發展之路。（ｌｃ）

