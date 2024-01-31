《神州經脈》今日（３１日）為１月最後一個交易日，滬深股市２０２４年遭遇惡劣開局，

面對其他國家股市屢屢創新高，Ａ股成績失色，總結整個１月，滬綜指在央企大舉撐市的情況下

，仍然錄得６﹒２７％的跌幅，事實上本月有不少交易日都出現了超過４０００股飄綠的慘況，

這從深市走勢可以看出：深成指本月暴跌１３﹒８％，創業板指更瀉１６﹒８％。

美國大選選情為中國經濟蒙上陰影，加上１月中國官方製造業ＰＭＩ持續不景氣，連續第四

個月處於萎縮區間，拖累Ａ股市場盤中跌幅加大，滬綜指曾經急跌超過１％，午收前跌幅顯著收

窄，惟到了尾盤科技股跌幅急擴，華為概念、ＡＩＧＣ、東數西算等板塊集體瀉超過６％，迅即

觸發市場恐慌，致全日超過４７００隻股份下跌，連中特估都要「轉綠」。滬綜指在１月最後一

個交易日暴跌１﹒４８％，連續三日瀉，收報２７８８﹒５５點。

深成指今日更瀉１﹒９５％，報８２１２﹒８４點，繼續創近五年新低，創業板指儘管有寧

德時代大升撐市，但全日仍破功下跌０﹒６６％，報１５７３﹒３７點，為四年半新低。

兩市全日成交７５８２億元（人民幣．下同），按日增加１４﹒２％。陸股通本月淨流出

１４５億元，稍高於１２月的１２９億元水平。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１７９５，較上個交易日４時３０分收盤

價小跌２２點子，止兩連升，全日在７﹒１７５４至７﹒１８２５之間波動。新一年第一個月，

人民幣即期跌幅達１﹒２２％，創五個月最大月度跌幅。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１０３９，較上個交易日升１６點子，兩連升，創１月９

日以來逾三周新高，與市場預測偏離收窄至不足７００點，上個交易日報７﹒１０５５。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家統計局公布，１月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）、非製造業商務活動指數及綜合

ＰＭＩ產出指數分別為４９﹒２％、５０﹒７％、５０﹒９％，分別較上月升０﹒２、０﹒３和

０﹒６個百分點。製造業ＰＭＩ符合市場預期，結束連續三個月的回落，惟連續四個月處於收縮

區間。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據稱，中國經濟景氣水平有所回升。

機構分析認為，伴隨著政策面發力，中國經濟趨穩因素在增加，但應看到製造業訂單類指數依然

處在５０下方的萎縮區域，價格指數、預期指數持續回落，均意味需求收縮制約依然突出，經濟

恢復的動能仍顯疲軟，還需擴張性宏觀政策予以呵護。



２﹒ 國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）上調全球經濟增長預測至３﹒１％，原因是美國經濟出人意

料的強勁以及中國的財政支持措施。ＩＭＦ將中國今年經濟增長預測上調０﹒４個百分點至

４﹒６％，仍低於去年５﹒２％的增長率，而明年預測維持４﹒１％。ＩＭＦ表示，如果中國政

府進一步整頓房地產行業，如重組資不抵債的房地產開發商，或投入更多資金來提振消費者信心

，中國經濟復甦速度可能較預期更快。但ＩＭＦ也警告說，如果政府採取「意外的財政緊縮」措

施，可能會損害消費，經濟增長就可能低於預期。



３﹒ 內地近日放寬銀行對房企經營性物業貸款管理，內房可憑「白名單」物業項目向銀行借款

還債。據報廣西南寧市已向當地金融機構推送了第一批１０７個房地產項目「白名單」，一家城

投公司的項目已獲白名單機制首筆貸款，涉及３﹒３億元。重慶市據報亦已梳理出第一批「白名

單」並向轄內２８家主要銀行推送，涉及２２家融資機構合共３１４個房地產項目，融資需求約

８３０億元。據《路透》引述知情人士指，融資白名單從企業導向改為項目導向，主要是顧慮到

企業白名單「像是給企業定了生死」，而且未必有助完成保交樓任務。不過，有國有大行地方分

行人士稱，即使銀行拿到白名單，由於當前對地產行業的風控標準較為嚴格，加上地產銷售未見

起色，「項目的還款來源存在較大變數，不放款的概率可能會更大一些」。



４﹒ 人行上海總部表示，去年上海跨境人民幣收付金額合計２３萬億元，同比增長１７％，收

付金額保持全國第一。人民幣跨境收支佔全部跨境收支的比重從年初的５５﹒４％上升到

６１﹒６％。此外，存量首套房貸利率下調基本完成，截至去年底上海地區已認定的需要調整利

率的存量首套住房貸款餘額為２６９３億元、２７﹒１９萬筆；已調整的存量首套住房貸款餘額

為２６９２億元、２７﹒１８萬筆，佔比均為９９﹒９６％，目前利率下調幅度約為５４點子，

合計為借款人每年節約１４﹒５億元利息。



５﹒ 由美國拳頭遊戲開發、中國內地市場由騰訊遊戲代理運營的《英雄聯盟》今日宣布，２月

６日起，《英雄聯盟》抖音直播將全面開放。騰訊《和平精英》電競上周官宣，和平精英電競賽

事將在抖音正式開播，《王者榮耀》亦從１月２１日起在抖音直播全面開放。至此，三款騰訊最

受歡迎的遊戲全部在抖音放開，意味騰訊和字節跳動加速「破冰」。有遊戲直播行業人士認為，

這是因為騰訊２０２２年以來遊戲側收益增長明顯放緩。



６﹒ 美國商務部部長雷蒙多周二在一場談話中警告，中國製造的電動車構成重大國家安全風險

，電動和自動駕駛汽車正收集有關駕駛司機、車輛位置、車輛周圍環境的大量資訊，相關數據都

流向中國，而同樣問題也出現在半導體行業，因為許多晶片都在中國製造。另外，據《新華社》

引述本月在美國華盛頓杜勒斯機場入境美國時遭關「小黑屋」盤查的中國留學生指出，美方執法

人員反複詢問其政治背景和科研情況，並以放行為條件要求提供中國政府內部信息。該學生拒絕

後，美方執法人員註銷其簽證強制遣返，並禁止其５年內入境。中國外交部發言人汪文斌批評，

美方執法人員毫不掩飾地對受害者進行語言誘導和滲透拉攏，直接威脅中國的國家安全。



７﹒ 市場監管總局表示，將加快推進全國統一大市場建設，大力破除行政性壟斷和地方保護，

推動清理妨礙統一市場和公平競爭的政策措施，保障經營主體自主經營權。依法查處各類壟斷和

不正當競爭行為，既發揮好大企業的規模優勢，推動提升核心競爭力，又保護好中小微企業的發

展和創新活力。



８﹒ 花旗集團今日宣布，任命陸烜為花旗中國總裁，領導花旗中國的業務發展及運營管理，推

動客戶業務戰略關係，監督履行遵守合規。陸烜同時擔任花旗銀行（中國）有限公司行長及董事

。資料顯示，陸烜在中國內地和香港擁有２５年的銀行從業經驗，２００２年在上海加入花旗，

曾擔任花旗天津分行和花旗上海分行行長。（ｓｌ）

