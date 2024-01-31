《鍾之日記》１月３１日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升╱跌。



美國大選選情為中國經濟蒙上陰影，加上１月中國官方製造業ＰＭＩ持續不景氣，連續第四

個月處於萎縮區間，拖累Ａ股市場盤中跌幅加大，滬綜指曾經急跌超過１％，午收前跌幅顯著收

窄，惟到了尾盤科技股跌幅急擴，華為概念、ＡＩＧＣ、東數西算等板塊集體瀉超過６％，迅即

觸發市場恐慌，致全日超過４７００隻股份下跌，連中特估都要「轉綠」。滬綜指在１月最後一

個交易日暴跌１﹒４８％，連續三日瀉，收報２７８８﹒５５點。深成指今日更瀉１﹒９５％，

報８２１２﹒８４點，繼續創近五年新低，創業板指儘管有寧德時代（深：３００７５０）大升

撐市，但全日仍破功下跌０﹒６６％，報１５７３﹒３７點，為四年半新低。

兩市全日成交７５８２億元人民幣，按日增加１４﹒２％。陸股通本月淨流出１４５億元人

民幣，稍高於１２月的１２９億元水平。

不少內地投資者已對大Ａ失去信心，轉投美股和日股ＥＴＦ，更有散戶發出「相信國運、定

投納指」的怒吼，中國政府本月也出台了不少股市提振措施，還使出了「全面降準＋定向降息」

的連環招，加上央企市值考核，僅為股市帶來短暫的上升行情，有市場人士擔心，在中國監管機

構連番出招救市並釋放寬鬆利好後，投資者信心仍然疲弱，政策市連番失靈，恐削弱「國家隊」

救市的信用度。



＊港股亂糟糟，全月跌９％＊



恒指承接昨日跌市，今早低開５１點後，曾短暫倒升４１點，可惜只是曇花一現，很快便轉

跌，並且跌幅擴大。恒指全日收報１５４８５，跌２１８點或跌１﹒４％，主板成交超過９８８

億元。以整個１月份計，恒指累積下跌１５６２點或９﹒１７％



＊白名單落地提振有限，內房股跌個不停＊



內地近日放寬銀行對房企經營性物業貸款管理，內房可憑「白名單」物業項目向銀行借款還

債，首筆貸款已在廣西南寧落地，但是受益者並非民營房企，而是廣西當地的一家城投公司。

白名單儘管在一定程度上能緩解房企融資需求，也降低了保交樓任務的難度，但方案能否順

利落實仍取決於銀行意願。有外媒引述一位國有大行地方分行人士稱，即使銀行拿到白名單，但

當前對地產行業的風控標準較為嚴格，加上地產銷售未見起色，「項目的還款來源存在較大變數

，不放款的概率可能會更大一些」。一名民營房企管理層人士甚至對報道表示，擔心白名單制度

淪為形式主義。

內房股持續跌，世茂集團（００８１３）跌５﹒４％，碧桂園（０２００７）跌４﹒６％，

龍湖（００９６０）跌２﹒８％，融創中國（０１９１８）跌２﹒６％，潤地（０１１０９）跌

２﹒１％，新城發展（０１０３０）走低１﹒８％。





＊ｉＰｈｏｎｅ出貨料削１５％，蘋概股崩跌＊



有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際分析師郭明錤表示，蘋果ｉＰｈｏｎｅ今年出貨量可

能因面臨結構性挑戰，而錄得約１５％的按年跌幅。

今日蘋概股大跌，發盈警的舜宇光學科技（０２３８２）收跌１１﹒７％，瑞聲科技

（０２０１８）跌７﹒７％，丘鈦科技（０１４７８）亦挫近５﹒５％。

郭明錤最新研報指出，蘋果公司已下調上遊關鍵半導體零部件的２０２４年ｉＰｈｏｎｅ出

貨量預測，降至約２億部，按年衰退１５％。根據調查，在全球主要手機品牌之中，蘋果可能是

今年衰退幅度最大的品牌。

郭明錤補充，ｉＰｈｏｎｅ今年出貨量之所以大減，涉高階手機新設計典範出現與

ｉＰｈｏｎｅ在華銷售持續衰退等因素。蘋果過去幾周在中國的每周出貨量，平均年減約３０至

４０％，郭明錤預估ｉＰｈｏｎｅ １５系列與新款ｉＰｈｏｎｅ １６系列出貨量將年減１０

至１５％。相信華為歸來與摺疊手機逐漸成為高端用戶換機首選，是導致ｉＰｈｏｎｅ中國市場

銷售衰退的兩大主因。





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