《經濟通通訊社３１日專訊》三大國有航企公布２０２３年盈利預警，盡管虧損程度已較防
疫封控時期大幅收窄，減虧接近千億元（人民幣．下同），然而國際航線恢復緩慢，三企加起來
預計合共虧損仍然超過１００億元。
三大國有航企Ａ股下跌，中國國航（滬：６０１１１１）跌２﹒７％，中國東航
（滬：６００１１５）跌２﹒６％，南方航空（滬：６０００２９）跌１﹒２％。（ｅｙ）
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31/01/2024 10:25
《Ａ股焦點》東航Ａ、國航Ａ挫近３％，三國有航企去年合共蝕百億
《經濟通通訊社３１日專訊》三大國有航企公布２０２３年盈利預警，盡管虧損程度已較防
疫封控時期大幅收窄，減虧接近千億元（人民幣．下同），然而國際航線恢復緩慢，三企加起來
預計合共虧損仍然超過１００億元。
三大國有航企Ａ股下跌，中國國航（滬：６０１１１１）跌２﹒７％，中國東航
（滬：６００１１５）跌２﹒６％，南方航空（滬：６０００２９）跌１﹒２％。（ｅｙ）
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