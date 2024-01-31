《經濟通通訊社３１日專訊》三大國有航企公布２０２３年盈利預警，盡管虧損程度已較防

疫封控時期大幅收窄，減虧接近千億元（人民幣．下同），然而國際航線恢復緩慢，三企加起來

預計合共虧損仍然超過１００億元。

三大國有航企Ａ股下跌，中國國航（滬：６０１１１１）跌２﹒７％，中國東航

（滬：６００１１５）跌２﹒６％，南方航空（滬：６０００２９）跌１﹒２％。（ｅｙ）

