《經濟通通訊社３１日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）上調全球經濟增長預測，原因是

美國經濟出人意料的強勁以及中國的財政支持措施。

ＩＭＦ將中國今年經濟增長預測上調０﹒４個百分點至４﹒６％，仍低於去年５﹒２％的增

長率，而明年預測維持４﹒１％。



＊強調中國房地產風險或拖累經濟＊



ＩＭＦ表示，如果中國政府進一步整頓房地產行業，如重組資不抵債的房地產開發商，或投

入更多資金來提振消費者信心，中國經濟復甦速度可能較預期更快。

但ＩＭＦ也警告說，如果政府採取「意外的財政緊縮」措施，可能會損害消費，那麼經濟增

長就有可能低於預期。「如果不對房地產採取全面的重組方案，行業困境可能會超過預期，而且

持續時間會更長，從而對中國經濟增長等產生負面影響。」ＩＭＦ表示。



＊今年美國增長２﹒１％，印度增長料達６﹒５％＊



ＩＭＦ目前預計２０２４年全球經濟增長率為３﹒１％，較之前１０月份的預測提高０﹒２

個百分點，２０２５年將增長３﹒２％。巴西、印度和俄羅斯等大型新興市場經濟體的表現也好

於此前的預期。

ＩＭＦ認為，儘管大宗商品價格飆升和中東地緣政治波動帶來的供應鏈問題帶來了新的風險

，但所謂的硬著陸的可能性已經降低。

ＩＭＦ預計今年美國經濟增長２﹒１％，歐元區和日本增長０﹒９％，英國增長０﹒６％。

印度２０２４年和２０２５年的經濟增長保持強勁，增幅均為６﹒５％。在發達經濟體中，

日本的經濟增長預計將從去年的１﹒９％放緩至２０２４年的０﹒９％。（ｒｙ）





