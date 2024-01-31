《經濟通通訊社３１日專訊》據廣東省紀委監委消息，日前，經廣東省委批准，廣東省紀委

監委對廣東省人民檢察院原黨組成員、副檢察長黃黎明嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經查，黃黎明喪失理想信念，背棄初心使命，無視中央八項規定精神，違規收受禮金，接受

旅遊活動安排；利用職務上的影響為他人謀利並收受財物；利用職務上的便利以及職權或地位形

成的便利條件，為他人在案件處理、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

黃黎明構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，依據有關規定，經廣東省紀委常委會會議研究並

報廣東省委批准，決定給予黃黎明開除黨籍處分；由廣東省監委給予其開除公職處分；收繳其違

紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

據公開資料，黃黎明１９６６年５月出生，廣東龍川人，在職研究生學歷。歷任廣東省人民

檢察院反瀆職侵權局局長，湛江市人民檢察院黨組書記、檢察長，佛山市人民檢察院黨組書記、

檢察長，廣東省人民檢察院黨組成員、副檢察長。（ｒｙ）

