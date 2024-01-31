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AH股新聞

31/01/2024 09:28

《Ａ股行情》滬指低開０﹒５３％二千八危，房企白名單貸款首落地

　　《經濟通通訊社３１日專訊》等待１月官方ＰＭＩ數據出爐，滬深股市在崩跌過後仍無反彈
信心，滬綜指低開０﹒５３％，報２８１５﹒５點，又一次打響二千八保衛戰，深成指低開
０﹒４２％，創業板指則高開０﹒０９％，所有行業板塊股走低，醫藥、地產股領跌。
　　人民銀行今日進行５４４０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨投放８１０億元，連續
５個交易日共放水１３１３０億元。
　　據內媒報道，廣西南寧市以及重慶直轄市已建立房地產融資協調機制，並向當地金融機構推
送了第一批房地產項目「白名單」，其中，南寧北投荷院項目已獲得民生銀行南寧分行３﹒３億
元人民幣的開發貸款，是新規以來首筆房地產項目「白名單」貸款，然而獲得這筆貸款的房企是
當地一家城投公司，而非民營房企。
　　另有內媒引述知情人士歸納出「白名單」五大條件，包括項目處於在建施工狀態；有與融資
額基本匹配的抵押物；確定一家貸款主辦銀行，並建立貸款資金封閉監管制度；預售資金未被抽
挪或抽挪的預售資金已追回；已有貸款使用計劃和項目完工計劃。
　　再有一線城市放寬物業限購安排。上海住建委表示，連續繳社保或個稅５年以上的外地居民
可在外環以外區域購房。上海中原地產首席分析師盧文曦表示，政策優化後，非滬籍單身青年有
購房機會，留住這部分人可以保持城市活力和競爭力。不過，農歷新春是傳統交易淡季，政策效
應大概率在年後釋放。（ｅｙ）

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