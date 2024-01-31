《經濟通通訊社３１日專訊》美國大選選情為中國經濟蒙上陰影，加上１月中國官方製造業

ＰＭＩ持續不景氣，連續第四個月處於萎縮區間，拖累Ａ股市場盤中跌幅加大，滬綜指曾經急跌

超過１％，時隔一周再穿二千八關，不過在保險股拉升穩盤下，滬指半日跌幅收窄至０﹒３８％

，報２８１９﹒９１點，守住二千八，深成指半日跌０﹒４４％。

兩市半日成交４６８９億元（人民幣．下同），較上日（３０日）跌１６﹒８％，陸股通暫

淨流入超過７億元。

國家統計局公布，１月份製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４９﹒２％，是連續第四個月處

於萎縮區間，盡管符合市場預期，且比上月上升０﹒２個百分點。國家統計局服務業調查中心高

級統計師趙慶河解讀數據稱，中國經濟景氣水平有所回升，不過小型企業ＰＭＩ為４７﹒２％，

比上月下降０﹒１個百分點。



＊寧德時代怒飆８％，扛起創業板＊



保險股拉抬穩盤，新華保險（滬：６０１３３６）漲２﹒６％，中國人保

（滬：６０１３１９）升１﹒８％，中國太保（滬：６０１６０１）升１﹒５％，中國人壽

（滬：６０１６２８）升１﹒３％。

創業板股王寧德時代（深：３００７５０）昨晚發布業績預告，預計公司２０２３年淨利潤

同比增長３８﹒３１％至４８﹒０７％，此為寧德時代首次年度淨利潤超過４００億元，寧德時

代半日股價大升８％，報１５２﹒０６元，憑一己之力讓創業板指半日逆市拉升０﹒８５％。



＊內房股積弱難改＊



上海放寬限購令，加上房地產項目貸款「白名單」開始落地，仍救不了垂危的房地產板塊，

新城控股（滬：６０１１５５）現跌２﹒７％，金地集團（滬：６００３８３）跌２﹒４％，保

利發展（滬：６０００４８）跌１﹒８％，招商蛇口（深：００１９７９）走低１﹒３％，萬科

Ａ（深：０００００２）軟０﹒４％。

據內媒報道，廣西南寧市以及重慶直轄市已建立房地產融資協調機制，並向當地金融機構推

送了第一批房地產項目「白名單」，其中，南寧北投荷院項目已獲得民生銀行南寧分行３﹒３億

元人民幣的開發貸款，是新規以來首筆房地產項目「白名單」貸款，然而獲得這筆貸款的房企是

當地一家城投公司，而非民營房企。（ｅｙ）

