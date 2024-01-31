《經濟通通訊社３１日專訊》今日為１月最後一個交易日，滬深股市２０２４年遭遇惡劣開

局，面對其他國家股市屢屢創新高，Ａ股成績反而獨輸全球，總結整個１月，滬綜指在央企大舉

撐市的情況下，仍然錄得６﹒２７％的跌幅，事實上本月有不少交易日都出現了超過４０００股

飄綠的慘況，這從深市走勢可以看出：深成指本月暴跌１３﹒８％，創業板指更瀉１６﹒８％。



＊滬綜指連瀉三日，深成指今續創近五年低＊



美國大選選情為中國經濟蒙上陰影，加上１月中國官方製造業ＰＭＩ持續不景氣，連續第四

個月處於萎縮區間，拖累Ａ股市場盤中跌幅加大，滬綜指曾經急跌超過１％，午收前跌幅顯著收

窄，惟到了尾盤科技股跌幅急擴，華為概念、ＡＩＧＣ、東數西算等板塊集體瀉超過６％，迅即

觸發市場恐慌，致全日超過４７００隻股份下跌，連中特估都要「轉綠」。滬綜指在１月最後一

個交易日暴跌１﹒４８％，連續三日瀉，收報２７８８﹒５５點。深成指今日更瀉１﹒９５％，

報８２１２﹒８４點，繼續創近五年新低，創業板指盡管有寧德時代（深：３００７５０）大升

撐市，但全日仍破功下跌０﹒６６％，報１５７３﹒３７點，為四年半新低。兩市全日成交

７５８２億元（人民幣．下同），按日增加１４﹒２％。陸股通本月淨流出１４５億元，稍高於

１２月的１２９億元水平。

不少內地投資者已對大Ａ失去信心，轉投美股和日股ＥＴＦ，更有散戶發出「相信國運、定

投納指」的怒吼，外國股指ＥＴＦ出現超高的不理性溢價，更顯股民對本國股市的失望。中國政

府本月也出台了不少股市提振措施，還使出了「全面降準＋定向降息」的連環招，加上央企市值

考核，給股市帶來短暫的上升行情，但有消息指美國總統競選人特朗普擬重啟大規模貿易戰，部

分導致Ａ股月底上演「三連崩」。

市場人士擔心，在中國監管機構連番出招救市並釋放寬鬆利好後，投資者信心仍然疲弱，有

分析指今年對監管機構而言可能是最糟糕的一年。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３２１５﹒３５ －０﹒９１

上證綜合指數 ２７８８﹒５５ －１﹒４８ ３５５６﹒３７

上證Ａ股指數 ２９２３﹒４１ －１﹒４８

深證成份指數 ８２１２﹒８４ －１﹒９５ ４０２６﹒１８

深圳創業板指數 １５７３﹒３７ －０﹒６６

上證Ｂ股指數 ２４４﹒０４ ＋０﹒３０ ２﹒２５

深證Ｂ股指數 １００３﹒３３ －１﹒２３ ０﹒８３

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