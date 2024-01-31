《經濟通通訊社３１日專訊》中國政府救樓市續出招，廣西南寧市以及重慶直轄市已建立房

地產融資協調機制，並向當地金融機構推送了第一批房地產項目「白名單」，其中，南寧當地一

家城投公司已獲得首筆貸款，不過獲得這筆貸款的房企是當地一家城投公司，而非民營房企。

另外，更多城市進一步「鬆綁」住房限購。３０日，上海、蘇州宣布調整當地限購政策，其

中上海小幅放寬限購人群，蘇州則是全面解除限購。

滬深地產板塊暫跌多升少，中華企業（滬：６００６７５）跌停，新華聯

（深：０００６２０）、光明地產（滬：６００７０８）、珠江股份（滬：６００６８４）跌超

５％，保利發展（滬：６０００４８）跌１﹒６％，萬科（深：０００００２）、招商蛇口

（深：００１９７９）、京投發展（滬：６００６８３）、信達地產（滬：６００６５７）等跟

跌。

至於上海市宣布放寬外地居民限購安排，對本地房地產有提振作用，個別股份上漲，新黃浦

（滬：６００６３８）升３﹒４％，世茂股份（滬：６００８２３）升１﹒８％，陸家嘴

（滬：６００６６３）、張江高科（滬：６００８９５）微升。上海中原地產首席分析師盧文曦

表示，限購政策優化後，非滬籍單身青年有購房機會，留住這部分人可以保持城市活力和競爭力

。不過，農歷新春是傳統交易淡季，政策效應大概率在年後釋放。（ｒｙ）

