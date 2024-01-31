  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

31/01/2024 09:43

《Ａ股焦點》多地推進救樓市措施落地，滬深地產股仍跌多升少

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中國政府救樓市續出招，廣西南寧市以及重慶直轄市已建立房
地產融資協調機制，並向當地金融機構推送了第一批房地產項目「白名單」，其中，南寧當地一
家城投公司已獲得首筆貸款，不過獲得這筆貸款的房企是當地一家城投公司，而非民營房企。
　　另外，更多城市進一步「鬆綁」住房限購。３０日，上海、蘇州宣布調整當地限購政策，其
中上海小幅放寬限購人群，蘇州則是全面解除限購。
　　滬深地產板塊暫跌多升少，中華企業（滬：６００６７５）跌停，新華聯
（深：０００６２０）、光明地產（滬：６００７０８）、珠江股份（滬：６００６８４）跌超
５％，保利發展（滬：６０００４８）跌１﹒６％，萬科（深：０００００２）、招商蛇口
（深：００１９７９）、京投發展（滬：６００６８３）、信達地產（滬：６００６５７）等跟
跌。
　　至於上海市宣布放寬外地居民限購安排，對本地房地產有提振作用，個別股份上漲，新黃浦
（滬：６００６３８）升３﹒４％，世茂股份（滬：６００８２３）升１﹒８％，陸家嘴
（滬：６００６６３）、張江高科（滬：６００８９５）微升。上海中原地產首席分析師盧文曦
表示，限購政策優化後，非滬籍單身青年有購房機會，留住這部分人可以保持城市活力和競爭力
。不過，農歷新春是傳統交易淡季，政策效應大概率在年後釋放。（ｒｙ）

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

返回AH股新聞

上一篇新聞︰31/01/2024 10:25  《Ａ股焦點》東航Ａ、國航Ａ挫近３％，三國有航企去年合共蝕百億

其他AH股新聞
More

31/01/2024 11:20  《Ａ股異動》南京熊貓Ａ一度跌停，現報９﹒０５元人幣

31/01/2024 11:09  《Ａ股焦點》中國船舶去年扣非後料虧損５億元，股價跌１﹒４％

31/01/2024 10:30  《Ａ股焦點》酒店餐飲、旅遊股隨市跌，雲南旅遊挫逾８％

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金