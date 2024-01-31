《經濟通通訊社３１日專訊》人民銀行公布，今日進行５４４０億元（人民幣．下同）７天
期逆回購，中標利率持平１﹒８％。
公開市場今日有４６３０億元逆回購到期，即今日淨投放８１０億元，連續５個交易日共放
水１３１３０億元。（ｓｌ）
【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱
31/01/2024 09:22
【人行操作】人行５４４０億逆回購利率持平，淨投放８１０億
《經濟通通訊社３１日專訊》人民銀行公布，今日進行５４４０億元（人民幣．下同）７天
期逆回購，中標利率持平１﹒８％。
公開市場今日有４６３０億元逆回購到期，即今日淨投放８１０億元，連續５個交易日共放
水１３１３０億元。（ｓｌ）
【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱
上一篇新聞︰31/01/2024 09:28 《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數低開０﹒７％，深證Ｂ平開
31/01/2024 09:35 《ＡＨ互動》Ａ股股價及升跌一覽
31/01/2024 09:28 《深股通》深成指低開０﹒４％，報８３４０
31/01/2024 09:28 《滬股通》上證Ａ股指數低開０﹒５％，報２９５１
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰