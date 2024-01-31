  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

31/01/2024 09:22

【人行操作】人行５４４０億逆回購利率持平，淨投放８１０億

　　《經濟通通訊社３１日專訊》人民銀行公布，今日進行５４４０億元（人民幣．下同）７天
期逆回購，中標利率持平１﹒８％。
　　公開市場今日有４６３０億元逆回購到期，即今日淨投放８１０億元，連續５個交易日共放
水１３１３０億元。（ｓｌ）

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回AH股新聞

上一篇新聞︰31/01/2024 09:28  《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數低開０﹒７％，深證Ｂ平開

其他AH股新聞
More

31/01/2024 09:35  《ＡＨ互動》Ａ股股價及升跌一覽

31/01/2024 09:28  《深股通》深成指低開０﹒４％，報８３４０

31/01/2024 09:28  《滬股通》上證Ａ股指數低開０﹒５％，報２９５１

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金