《經濟通通訊社３１日專訊》內地近日放寬銀行對房企經營性物業貸款管理，內房可憑「白

名單」物業項目向銀行借款還債。據《證券時報》報道，廣西南寧市已建立房地產融資協調機制

，並向當地金融機構推送了第一批１０７個房地產項目「白名單」，其中，北投荷院項目已獲得

民生銀行南寧分行３﹒３億元人民幣的開發貸款，據報是新規以來首個房地產項目「白名單」獲

得銀行貸款。

值得留意的是，根據資料，北投荷院項目的開發商為廣西北投產城集團，其最終股東廣西北

部灣投資集團有限公司是廣西自治區政府直屬的城投公司，而並非民營房企。

除了廣西南寧，重慶市據報亦已梳理出第一批「白名單」房地產項目合共３１４個，融資需

求約８３０億元人民幣、涉及２２家融資機構，該「白名單」已向轄內大型銀行、股份制銀行、

異地城商行、３家市屬法人銀行等２８家主要銀行推送。



＊專家：白名單可解決保交樓監管難題＊



廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉解讀政策指，以項目清單制的形式推進房

地產融資協調機制的落地實施，也是解決預售資金監管難題的關鍵措施。

中指研究院企業研究總監劉水則認為，隨著更多房地產項目貸款支持落地，支持項目融資的

政策效果將逐步顯現，從而改善房地產企業流動性，有助於緩解房地產貸款的緊縮情況及擴大房

地產投資。（ｅｙ）

