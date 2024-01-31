《經濟通通訊社３１日專訊》中國恒大（０３３３３）被強制清盤，以往被選擇性忽略的兩

大難題，如今離岸債權人不得不正視：一是境內債權人的清償順序是否高於境外債權人；二是香

港法院安排的清算人是否有權處置清盤企業在境內的資產。

根據外媒整合法庭文件，中國恒大在境外的主要資產市值只有逾２２４億港元，而恒大欠下

的境外債務逼近２０００億港元，資產負債之比約１：８﹒８，這意味著即使全部接收恒大的境

外資產，債權人還有接近九成的應收債款收不回來。

法庭文件顯示，中國恒大境外資產包括恒大物業（０６６６６）及恒大汽車（００７０８）

持股；借予中國儒意（００１３６）的２０﹒７億港元無抵押無息貸款；大灣區共同家園投資有

限公司股份及對大灣區共同家園發展基金的投資；至於恒大通過多個附屬公司所持有的香港地產

項目，價值１５５億港元屬最大筆資產，然而已經全數抵押。

預計恒大清盤可能需要數年甚至超過十年，視乎其中是否涉及更多法律訴訟，期間債權人還

得面對更多變數，例如恒大物業和恒大汽車的股價可能持續下跌，或者債權人可能無法動用部分

資產。

外媒引述法律人士指，香港法院在處理恒大清盤案時已給予了足夠的耐性和社會責任，然而

恒大債務重組陷入僵局，導致被強制清盤的結局，對公司和債權人是兩敗俱傷的結果。官媒此前

發表評論文章，直指恒大就是「壞孩子」，只要踩了法律紅線就沒有「網開一面」，更沒有「大

而不倒」，暗示中國官方期望恒大清盤為事件畫下句點，但代價是離岸債權人可能得承受大部分

損失。

有市場人士評論，直接將離岸債務「清零」的處理方法可以最大地減少國內資產流失，且能

最大程度上補償境內債權人，還能完成保交樓任務，然而會拖累內地房企甚至是其他企業在離岸

融資市場的信用，日後內地企業在到境外發債的渠道只會愈來愈窄。（ｅｙ）

