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AH股新聞

31/01/2024 16:34

【內房困局】房企融資新規落實難，銀行業人士稱不放貸概率更高

　　《經濟通通訊社３１日專訊》內地近日放寬銀行對房企經營性物業貸款管理，內房可憑「白
名單」物業項目向銀行借款還債，首筆貸款已在廣西南寧落地。不過新版「白名單」比起數月前
傳聞所指的「融資白名單」，威力有所減弱，因為這並非以企業實體為單位，而是以房地產項目
為單位。
　　據《路透》引述知情人士指，融資白名單從企業導向改為項目導向，主要是顧慮到企業白名
單太敏感，「像是給企業定了生死」，而且未必有助完成保交樓任務。
　　新版白名單盡管在一定程度上能緩解房企融資需求，也降低了保交樓任務的難度，但方案能
否順利落實仍取決於銀行意願。報道引述一位國有大行地方分行人士稱，即使銀行拿到白名單，
但當前對地產行業的風控標準較為嚴格，加上地產銷售未見起色，「項目的還款來源存在較大變
數，不放款的概率可能會更大一些」。一名民營房企管理層人士甚至對報道表示，擔心白名單制
度淪為形式主義。
　　《財新》國際版刊登一篇討論中國房地產政策的文章，文章引述一家大型銀行人士表示，銀
行內每個人對監管層的政策都感到困惑，除非確定向民營房企放貸出現不良情況時可免責，否則
銀行不願意採取行動。（ｅｙ）

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