《經濟通通訊社３１日專訊》中共中央政治局今日召開會議，由中共中央總書記習近平主持

。

會議審議《中央政治局常委會聽取和研究全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法

院、最高人民檢察院黨組工作匯報和中央書記處工作報告的綜合情況報告》、《關於在全黨深入

開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育總結報告》、《關於鞏固拓展學習貫

徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育成果的意見》和《中國共產黨巡視工作條例》。

《新華社》報道指，政治局會議還研究了其他事項，但沒有給出更多細節。

據報道，會議指出，要抓好高質量發展這個首要任務，深化改革開放，確保中央經濟工作會

議確定的重點任務落地落實，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

去年１２月舉行的中央經濟工作會議，提出今年要堅持穩中求進，多出有利於穩預期、穩增

長、穩就業的政策，積極的財政政策要適度加力，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效，社會

融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水準預期目標相匹配，另外要「嚴控一般性支出，黨政

機關要習慣過緊日子。」



＊政治局會議：統籌高質量發展和高水平安全＊



政治局會議又提出，要樹牢造福人民的政績觀，增進民生福祉，維護社會公平正義；要統籌

高質量發展和高水平安全，堅持底線思維，增強鬥爭意識，提高鬥爭本領；要認真履行全面從嚴

治黨主體責任，帶頭貫徹執行中央八項規定及其實施細則精神，以身作則、率先垂範，把黨的自

我革命抓具體、抓深入；中央書記處要強化政治擔當，紮實履職盡責，加強自身建設，繼續高質

量完成好黨中央交辦的各項任務。

會議強調，要持續推動解決問題，繼續抓好整改整治、建章立制，讓人民群眾切實感受到解

決問題的實際成效；要持續改進作風，落實「四下基層」，走好新時代群眾路線，糾治形式主義

、官僚主義，切實抓好整治形式主義為基層減負工作等。（ｅｙ）

