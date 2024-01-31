《經濟通通訊社３１日專訊》中紀委國家監委網站通報，安徽省國有資本運營控股集團有限

公司原黨委副書記、總經理陳先明嚴重違反中共政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、生活紀律，構

成嚴重職務違法並涉嫌受賄、貪污犯罪，且在中共十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡

劣，安徽省紀委監委決定給予其開除黨籍、開除公職處分，收繳其違紀違法所得，其涉嫌犯罪問

題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

通報指，經安徽省紀委監委立案審查調查，陳先明公然違反中央八項規定精神，收受可能影

響公正執行公務的禮品、禮金、消費卡，違規從事營利活動，利用職權或職務影響為本人及親屬

謀取利益；私德不正、作風敗壞，沉迷低級趣味，長期賭博；利令智昏、居功自傲，靠企吃企、

貪婪無度，利用職務便利在工程承攬、項目審批等事項上為他人謀取利益，非法收受巨額財物，

非法佔有國有財產；對黨不忠誠、不老實，處心積慮對抗組織審查，在組織談話時不如實說明問

題。

５７歲的陳先明去年６月被任命為安徽國控集團總經理，此前曾任安徽省投資集團副總經理

，安徽省引江濟淮集團黨委副書記、副總經理等。安徽國控集團為資產規模達到千億元人民幣的

大型集團，由安徽省國資委１００％控股。該集團控股了華安證券（滬：６００９０９）、建研

設計（深：３０１１６７）等企業，也是江淮汽車（滬：６００４１８）的重要股東。（ｓｌ）

