《經濟通通訊社３１日專訊》內媒《第一財經》引述知情人士報道，此前震驚私募圈的「杭
州３０億（人民幣．下同）量化私募跑路」事件關鍵人物毛崴已經被上海警方帶走。報道並指，
毛崴以磐京股權基金投資管理（上海）有限公司（下稱「磐京投資」）為主體，幕後操盤杭州瑜
瑤私募基金管理有限公司（下稱「杭州瑜瑤」）、深圳匯盛私募基金管理有限公司（下稱「深圳
匯盛」）等私募，從事「資金盤」生意瘋狂吸金。直到毛崴去年１１月被抓，旗下「王國」群龍
無首，杭州瑜瑤、深圳匯盛連環違約，引爆「３０億量化私募跑路」事件。
＊用私募機構運作資金盤，產品優先劣後加大槓桿＊
報道引述知情人士指，磐京投資本身只是個空殼，「用你的本金支付收益，哪怕按５０％付
息，也還有５０％的本金在他們手上」。毛崴及磐京投資長期以高額收益吸收資金運作「資金盤
」，杭州瑜瑤、深圳匯盛的「產品」都存在優先劣後的結構設計、大比例加槓桿的情況，而毛崴
及磐京投資運作資金盤的「前台」，就是眾多私募機構。
報道介紹，「資金盤」一般是指以股票投資名義，通過宣傳虛假業績、劣後托底、高額收益
等方式，借助私募基金的形式對外吸收資金，但資金的實際流向、用途並不透明。磐京投資運作
「資金盤」的公開痕跡甚少，但杭州瑜瑤、深圳匯盛利用信託通道，搭建優先劣後結構，放大資
金槓桿，已得到多方證實。
＊多家「踩雷」上市公司難以收回巨額投資資金＊
鄭煤機（００５６４）（滬：６０１７１７）曾在去年１１月１９日發公告稱，以３億元認
購的３隻信託理財產品均無法按期、全額兌付，僅收回不到３０００萬元。鄭煤機該次認購由百
億私募北京華軟新動力擔任投資顧問，資金投向了深圳匯盛的私募基金。
橫店東磁（深：００２０５６）２０２２年１１月斥３億元認購了國通信託發行的基金產品
，而資金被於投資杭州瑜瑤的私募基金；預期年化收益率為５﹒５％，而截至去年１１月只收回
１３７５萬元。橫店東磁並提到，杭州瑜瑤的實控人在信託計劃成立時，預先打入７５００萬元
劣後資金，為產品提供信用增級。
英洛華（深：０００７９５）的子公司通過國通信託購買了杭州瑜瑤的１﹒２億元理財產品
，預期年化收益率為５﹒３５％，截至１月１９日收回的資金只有４３６萬元。英洛華也提到，
其所買的基金產品成立時，杭州瑜瑤實控人預先打入３０００萬元劣後資金，為產品進行信用增
級。
報道指出，提供劣後資金、保證金，進行信用增級或擔保，是早前股市配資、加槓桿的常見
做法。作為安全屏障，發生風險時，保證金、劣後資金需先行承擔損失。然而，橫店東磁、英洛
華同時指出，該筆劣後資金作為支持資金計入信託財產，但不計入信託份額。當觸及預警線或止
損線時，若杭州瑜瑤不能及時足額提供支持資金，損失由信託財產承擔，委託人（公司）有權指
令受託人（國通信託）贖回部分或全部信託財產份額。（ｓｌ）
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