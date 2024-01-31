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AH股新聞

31/01/2024 12:00

《中國要聞》緬北電騙四大家族６名重要頭目成功押解回國

　　《經濟通通訊社３１日專訊》緬甸警方昨依法向中國公安機關移交了白所成、白應蒼、魏懷
仁、劉正祥、劉正茂、徐老發６名緬北果敢電詐犯罪集團重要頭目和另外４名重大犯罪嫌疑人，
這１０人當晚被中國公安機關成功押解回國。其中白所成、白應蒼、魏懷仁、劉正祥、劉正茂分
屬所謂「緬北電詐四大家族」中的白家、魏家和劉家，加上此前已覆滅的明家，緬北電騙四大家
族重要頭目大都落網。
　　公安部稱，長期以來，緬北果敢自治區以白所成、魏懷仁、劉正祥、徐老發等為首的多個犯
罪集團大肆組織開設詐騙窩點，公開武裝護詐，針對中國公民瘋狂實施電信網絡詐騙犯罪活動，
詐騙數額巨大，同時涉嫌故意殺人、故意傷害、非法拘禁等多種嚴重暴力犯罪，犯罪情節極其惡
劣，社會危害極其嚴重，人民群眾深惡痛絕。
　　公安機關有關負責人表示，為堅決徹底鏟除緬北涉中國電信網絡詐騙犯罪「毒瘤」，公安部
與緬甸警方持續開展執法安全合作，雲南公安機關不斷深化與緬甸相關地方執法部門的邊境警務
執法合作，在前期持續不斷打擊下，截至目前，已有４﹒４萬名緬北涉中國電信網絡詐騙犯罪嫌
疑人移交中方，其中幕後「金主」、組織頭目和骨幹１７１名，網上在逃人員２９０８名，有力
打擊了境外詐騙集團的囂張氣焰，打擊工作取得歷史性重大戰果。
　　負責人指，公安機關將始終保持對此類犯罪的嚴打高壓態勢，不斷深化國際執法合作，持續
緝捕電信網絡詐騙犯罪集團重要頭目，縱深推進專項打擊行動。
　　據了解，此前被通緝白家女兒白應蘭，魏懷仁兒子魏青松及姪女魏榕，劉正祥兒子劉積光仍
然在逃。（ｓｌ）

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