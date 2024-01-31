《經濟通通訊社３１日專訊》中國民航局宣布，自２月１日起取消Ｍ５０３航線自北向南運

行的飛行偏置措施，後續還將啟用Ｍ５０３航線Ｗ１２２、Ｗ１２３銜接航線由西向東運行，提

升空域運行效率。

在台灣，陸委會和民航局表示嚴正抗議。陸委會並批評此舉未經兩岸溝通，罔顧飛行安全，

影響兩岸關係。

國台辦發言人陳斌華強調，Ｍ５０３航線位於上海飛行情報區內，設立和啟用這一航線是大

陸民航空域管理的一項常規工作。他指出，Ｍ５０３航線於２０１５年３月開通以來，運行平穩

，安全可靠，為改善航班運營、滿足民生需要、促進經濟發展，發揮了積極作用。此次取消

Ｍ５０３航線自北向南飛行偏置和啟用Ｍ５０３航線Ｗ１２２、Ｗ１２３銜接航線由西向東運行

，是為緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，滿足亞太地

區航空運輸發展需要，也有利於改善兩岸航班運營，進一步便利兩岸人員往來，符合兩岸同胞共

同利益。

據了解，Ｍ５０３航線劃設時，距離海峽中線４﹒２海里（約７﹒８公里），台灣方面認為

此航線過於接近海峽中線及台灣敏感空域、減少台灣空防預警時間而表示反對，後經兩岸協議西

移６海里，並由北向南單向航行，而東西向銜接東山、福州及廈門的Ｗ１２１、Ｗ１２２、

Ｗ１２３這３條航線暫不開通。民進黨執政時期，中方於２０１８年單方面啟用Ｍ５０３由南向

北航線及Ｗ１２１、Ｗ１２２、Ｗ１２３東向西航路。（ｓｌ）（ｚｚ）

