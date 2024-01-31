《經濟通通訊社３１日專訊》中國１月官方製造業ＰＭＩ為４９﹒２％，符合預期，結束連

續三個月的回落，微升０﹒２個百分點，但也是連續第四個月處於收縮區間。不過，企業訂單和

生產指數均有改善跡象，且節日效應帶動居民出行消費意願增加，服務業ＰＭＩ在連續萎縮兩個

月後重返５０上方。

分析認為，伴隨著政策面發力，中國經濟趨穩因素在增加。不過，還應看到製造業訂單類指

數依然處在５０下方的萎縮區域，價格指數、預期指數持續回落，均意味需求收縮制約依然突出

，經濟恢復的動能仍顯疲軟，還需擴張性宏觀政策予以呵護。



＊保銀資本：料人行上半年降息以提振內需＊



保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威稱，製造業ＰＭＩ還在５０下方，通縮壓力持

續存在，經濟動能依然疲軟。他認為，儘管去年底以來財政政策立場變得更加主動，但對經濟的

傳導卻很慢，財政支出並沒有大幅增加，可能反映出缺乏合適的基建項目，與此同時政府不願意

通過財政補貼來刺激消費，實際利率太高亦打擊民間投資。預計人行將在上半年降息以提振內需

。



＊連續四個月於收縮區，顯示製造業景氣度弱於季節性＊



仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟認為，今年春節相對靠後，製造業步入傳統淡季和外出

務工人員大規模返鄉的時間相對推遲三周，但１月製造業ＰＭＩ連續四個月位於收縮區間，顯示

出製造業景氣度弱於季節性；而且價格指數都仍在收縮區間，說明短期內物價水平仍將維持在低

位。社會有效需求仍需要政策的呵護以維持其在企穩後逐步溫和復甦的可持續勢頭。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群指出，反映需求不足企業佔比仍接近６０％，受其

影響，製造業生產經營活動預期指數較上月下降１﹒９個點，在以政府投資帶動內需擴大方面，

要抓緊盡快取得顯著成效。



＊從業人員指數一年最低，出廠價格指數、預期指數七個月低＊



１月官方製造業ＰＭＩ數據顯示，分類指數中，１月製造業生產指數為５１﹒３％，較上月

上升１﹒１個百分點；新訂單指數升０﹒３個點至４９％，新出口訂單升至４７﹒２％創四個月

高位，但均已連續數月處在萎縮區域。從業人員指數環比下降０﹒３個百分點至４７﹒６％，創

逾一年最低水平；出廠價格指數降至４７％，為七個月最低；生產經營活動預期指數降至５４％

，亦為七個月最低。

１月非製造業商務活動指數續升至５０﹒７％，為四個月高點。其中，服務業ＰＭＩ重回擴

張區間，比上月上升０﹒８個百分點至５０﹒１％；建築業ＰＭＩ受施工淡季影響，下降３個百

分點至５３﹒９。但非製造業者的業務活動預期指數環比下降０﹒６個點至５９﹒７，為三個月

低點；從業人員、銷售價格指數亦進一步收縮。（ｓｌ）

