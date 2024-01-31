《經濟通通訊社３１日專訊》京東（０９６１８）據報正緊急制定主播招聘計劃，細節包括

對招聘主播不考核ＧＭＶ、不考核毛利，只求人氣。此前盛傳京東正探討邀請東方甄選

（０１７９７）明星帶貨主播董宇輝合作直播，且京東內部已多次小範圍開會探討可行性及未來

多種合作的可能。

據《科創板日報》引述一份顯示為「京東直播主播招聘推進」工作群的截圖，有京東人員發

布通知，指「剛接到領導通知，請各部門抓緊制定主播招聘計劃」，對於招聘主播「只求人氣」

，不考核商品成交金額和毛利。

報道指，早在董宇輝去年１２月遭遇「小作文風波」期間，網民就曾建議京東力邀董宇輝加

盟，當時還有傳言稱，「京東人力副總裁已拿著劉強東的親筆簽名前往陝西招募董宇輝」，京東

未予置評。京東多個直播間主播昨日也就網民建議邀請董宇輝合作表示，「我們已緊急制定了相

關方案，目前方案已經提交給公司的相關部門評估」。

隨著直播賽道的熱度持續，各大公司也在不斷加碼直播帶貨。在１月２９日的騰訊年會上，

馬化騰稱直播電商將是視頻號２０２４年全力去做的方向。（ｓｌ）

