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AH股新聞

31/01/2024 15:20

【大國博弈】標普：藥明康德或面臨美法案草案考驗，目前仍存變化

　　《經濟通通訊社３１日專訊》藥明康德（０２３５９）（滬：６０３２５９）近期被美國《
生物安全法案》草案納入為「受關切的生物技術公司」，標普全球評級表示，藥明康德今年或將
面臨考驗，該法案草案的後續發展和任何溢出效應，對藥明康德的業務運營和信用狀況十分重要
。不過，標普認為，此事目前不會對藥明康德信用狀況產生影響，因為法案本身是否獲得通過並
不確定，而且就擬議法案進行討論需要時間，且內容可能隨之發生顯著變化。
　　藥明康德ＡＨ股價繼續下跌，Ａ股今日收跌４﹒６６％，Ｈ股現跌３﹒９％。
　　標普表示，草案或將限制接受美國聯邦資金支持的醫療服務提供商與藥明康德及部分其他中
資生物技術公司開展業務，這些中資公司被指與中國人民解放軍有關聯。其中藥明康德被列為「
受關切的生物技術公司」基於四點：公司對美國構成安全風險；公司資助了軍方相關的或軍民融
合項目；公司獲得了軍方相關或軍民相關基金的資助；公司提供獎金給解放軍的研究人員。
　　草案內容曝光後，藥明康德管理層通過新聞稿和兩場投資者電話會反駁對相關指控，目前正
致力向立法過程中的相關方澄清其立場，同時持續密切關注其潛在影響。
　　藥明康德是亞洲最大的合同研究組織（ＣＲＯ）及合同開發和製造組織（ＣＤＭＯ）。標普
預估藥明康德２０２３年的收入接近４００億元人民幣，其中６０％－７０％來自美國。
（ｓｌ）

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