《經濟通通訊社３１日專訊》華為與奇瑞汽車聯合打造的「智界Ｓ７」遲遲未能交付引發車

主不滿，甚至盛傳奇瑞方面的項目負責人因此承受了巨大壓力「憤而辭職」。奇瑞汽車發言人金

弋波今日回應傳聞稱，網上傳言並不屬實，強調奇瑞與華為合作順利，高管離職也並非因為合作

項目的原因。金弋波又表示，為了給用戶提供最好的產品和服務，奇瑞與華為正在全力推進智界

Ｓ７生產交付工作，已投入更多的資源，並將繼續深化合作，持續為消費者帶來具有卓越駕駛體

驗和領先智能化水平的智慧出行產品。

此前有報道引述知情人士稱，直接與華為對接的奇瑞汽車副總經理、製造事業部總經理韓必

文近日突然離職，主要是兩家公司在智選車業務合作的磨合過程中出現了一些問題，去年１２月

以來智界Ｓ７交付延遲，韓必文在公司內承受了巨大壓力，憤而辭職。

對於交付延遲，華為方面本月中提出了補償方案：在２０２３年１１月２８日至２０２４年

１月１５日支付了智界Ｓ７「大定」的用戶，若等待交付時間超出６周，按每天２００元人民幣

、總額最高１萬元人民幣補償。華為方面又指，智界Ｓ７截至２０２３年１２月大定量超過１萬

輛，工廠正夜以繼日以最大努力提升產能。此前有車主透露，銷售人員告知提車等待時間介乎４

至６周，但超過６周仍未能提車。（ｓｌ）

