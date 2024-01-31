《經濟通通訊社３１日專訊》據《新華社》引述本月在美國華盛頓杜勒斯機場入境美國時遭

關「小黑屋」盤查的中國留學生指出，美方執法人員反複詢問其政治背景和科研情況，並以放行

為條件要求提供中國政府內部信息。該學生拒絕後，美方執法人員註銷其簽證強制遣返，並禁止

其５年內入境。

中國外交部發言人汪文斌今日在例行記者會被問及此事時指出，一段時間以來，美方基於政

治目的頻繁對中國赴美留學生實施無端滋擾、盤查、遣返。據不完全統計，僅在華盛頓杜勒斯機

場，２０２３年１１月底以來至少有８名持合法有效證件的中國留學生被美方無端滋擾盤查遣返

。有關行徑嚴重侵犯當事人的正當合法權益，嚴重干擾中美人文交流和人員來往，嚴重違背中美

元首關於加強和便利兩國人民交流的共識。中方已向美方提出嚴正交涉。



＊外交部：美方滲透拉攏，直接威脅中國國家安全＊



汪文斌又指，近期案例當中，美方執法人員毫不掩飾地對受害者進行語言誘導和滲透拉攏，

直接威脅中國的國家安全。美方這種行徑帶有強烈的意識形態偏見，毫無底線，是披著執法外衣

的歧視性、政治性執法，最終也將損害美國自身的形象。中方敦促美方落實好美國總統拜登的表

態和兩國元首舊金山會晤的共識，立即停止以所謂國家安全為借口，打壓限制中國赴美留學人員

。中方將採取堅決措施維護國家安全和中國公民的正當合法權益。（ｓｌ）

