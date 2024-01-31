《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，１月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）、非製

造業商務活動指數及綜合ＰＭＩ產出指數分別為４９﹒２％、５０﹒７％、５０﹒９％，分別較

上月升０﹒２、０﹒３和０﹒６個百分點。製造業ＰＭＩ符合市場預期，惟連續四個月處於收縮

區間。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據稱，中國經濟景氣水平有所回升。

製造業ＰＭＩ景氣水平有所改善。其中，生產指數為５１﹒３％，比上月上升１﹒１個百分

點，升至近四個月以來的高點。從行業看，食品及酒飲料精製茶、造紙印刷及文教體美娛用品、

醫藥等行業生產指數位於５３％以上，生產擴張較快；化學原料及化學製品、化學纖維及橡膠塑

料製品和非金屬礦物製品等行業生產指數位於收縮區間，生產活動放緩。



＊出口訂單增加，小企ＰＭＩ景氣水平未改善＊



新訂單指數為４９％，比上月升０﹒３個百分點，其中反映外部需求的新出口訂單指數比上

月上升１﹒４個百分點，市場內外需求景氣度有所改善。從重點行業看，裝備製造業、高技術製

造業和消費品行業新訂單指數分別為５０﹒３％、５０﹒２％和５０﹒３％；高耗能行業新訂單

指數為４７％，繼續位於臨界點以下。

大型企業ＰＭＩ為５０﹒４％，比上月升０﹒４個百分點，景氣水平回升；中型企業ＰＭＩ

為４８﹒９％，比上月上升０﹒２個百分點，景氣水平有所改善；小型企業ＰＭＩ為４７﹒２％

，比上月下降０﹒１個百分點，景氣水平較低。

受春節假期臨近及部分行業進入傳統生產淡季影響，生產經營活動預期指數為５４％，繼續

位於擴張區間，企業對未來市場發展信心總體穩定。



＊節日效應帶動消費運輸等行業商務活動擴張＊



非製造業商務活動指數延續平穩擴張走勢。其中，服務業商務活動指數為５０﹒１％，比上

月上升０﹒８個百分點，景氣水平有所回升。從行業看，調查的２１個行業中有１３個位於擴張

區間，比上月增加４個。在節日效應帶動下，居民出行消費意願增強，零售、道路運輸、航空運

輸、餐飲等行業商務活動指數升至擴張區間；鐵路運輸、郵政、貨幣金融服務等行業商務活動指

數均位於６０％及以上高位景氣區間。同時，資本市場服務、房地產等行業商務活動指數低位運

行，景氣水平偏弱。從市場預期看，業務活動預期指數為５９﹒３％，與上月基本持平。



＊建築業預期指數近６２％，企業對市場發展信心較強＊



受冬季低溫天氣及春節假日臨近等因素影響，建築業進入施工淡季，商務活動指數為

５３﹒９％，比上月下降３個百分點。從市場預期看，業務活動預期指數為６１﹒９％，持續位

於高位景氣區間，表明建築業企業對市場發展信心較強。

綜合ＰＭＩ產出指數持續擴張，表明中國企業生產經營活動繼續保持擴張。（ｓｌ）

