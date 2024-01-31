《經濟通通訊社３１日專訊》最高法、最高檢聯合發布《關於執行〈中華人民共和國刑法〉

確定罪名的補充規定（八）》，當中根據去年１２月２９日通過的刑法修正案（十二），修改調

整１個罪名，即是將「徇私舞弊低價折股、出售國有資產罪」調整為「徇私舞弊低價折股、出售

公司、企業資產罪」。《補充規定（八）》將於２０２４年３月１日起施行。

最高檢介紹，刑法修正案（十二）將徇私舞弊低價折股、出售公司、企業資產構成犯罪

的對象，由「國有資產」擴大至包括其他公司、企業資產在內，因此，必須對原罪名「徇私舞弊

低價折股、出售國有資產罪」作出調整。這一修改基於強化對民營企業保護的現實需要，將該罪

名適用範圍從國有公司、企業擴展至包括其他公司、企業在內，能夠更好體現產權平等保護要求

。



＊賤賣公司、企業資產最高可判囚７年＊



刑法修正案（十二）第三條規定，在刑法第一百六十九條增加一款作為第二款，將該條修改

為：「國有公司、企業或者其上級主管部門直接負責的主管人員，徇私舞弊，將國有資產低價折

股或者低價出售，致使國家利益遭受重大損失的，處三年以下有期徒刑或者拘役；致使國家利益

遭受特別重大損失的，處三年以上七年以下有期徒刑。」「其他公司、企業直接負責的主管人員

，徇私舞弊，將公司、企業資產低價折股或者低價出售，致使公司、企業利益遭受重大損失的，

依照前款的規定處罰。」（ｓｌ）

