《經濟通通訊社３１日專訊》國家發改委宣布，１月３１日２４時起，國內汽、柴油價格每

噸分別上調２００元（人民幣．下同）和２００元，為今年以來第二次上調。

全國平均來看，９２號汽油每升上調０﹒１６元；９５號汽油每升上調０﹒１７元；０號柴

油每升上調０﹒１７元。按一般家用汽車油箱５０升容量估測，加滿一箱９２號汽油，將多花８

元。（ｓｌ）

