《經濟通通訊社３１日專訊》國家發改委宣布，１月３１日２４時起，國內汽、柴油價格每
噸分別上調２００元（人民幣．下同）和２００元，為今年以來第二次上調。
全國平均來看，９２號汽油每升上調０﹒１６元；９５號汽油每升上調０﹒１７元；０號柴
油每升上調０﹒１７元。按一般家用汽車油箱５０升容量估測，加滿一箱９２號汽油，將多花８
元。（ｓｌ）
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31/01/2024 17:56
《神州能源》國內汽柴油價明起每噸各加２００元，年內第二次漲價
《經濟通通訊社３１日專訊》國家發改委宣布，１月３１日２４時起，國內汽、柴油價格每
噸分別上調２００元（人民幣．下同）和２００元，為今年以來第二次上調。
全國平均來看，９２號汽油每升上調０﹒１６元；９５號汽油每升上調０﹒１７元；０號柴
油每升上調０﹒１７元。按一般家用汽車油箱５０升容量估測，加滿一箱９２號汽油，將多花８
元。（ｓｌ）
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