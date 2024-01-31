《經濟通通訊社３１日專訊》中國３１省２０２４年經濟增速目標已全部出爐，據《路透》

盤點，除天津目標４﹒５％左右、西藏和海南目標同為８％左右外，其餘省市目標都在５％及以

上，整體處於５％－６﹒５％區間。分析人士據此推測，２０２４年中國全國經濟增速目標料繼

續定在５％左右。中國全國增速目標將在３月５日全國人大會議開幕當日，由國務院總理李強發

表任內第一份政府工作報告時公布。



＊逾半省份去年未完成目標，今年僅４地上調經濟增速目標＊



報道並提到，２０２３年中國逾半數省份未能完成年初預設的增速目標，而與２０２３年目

標增速相比，僅有四地上調了２０２４年增速目標，分別是北京、浙江、天津和遼寧，增速目標

均上調０﹒５個百分點，分別為５％左右、５﹒５％左右、４﹒５％左右和５﹒５％左右。另江

蘇２０２４年目標從２０２３年的「５％左右」微幅調整到「５％以上」；其餘省份多為下調或

持平。

此外，２０２３年「大省發力」現象明顯。京滬兩地２０２３年地區ＧＤＰ總量分別為

４﹒７２萬億元（人民幣．下同）和４﹒３８萬億元；其餘省區市地區ＧＤＰ總量超過５萬億元

的還有九地，分別是廣東（１３﹒５７萬億元，增４﹒８％）、江蘇（１２﹒８２萬億元，增

５﹒８％）、山東（９﹒２１萬億元，增６％）、浙江（８﹒２６萬億元，增６％）。廣東是全

國首個ＧＤＰ總量突破１３萬億元的省份。

第五和第六名為兩個人口大省四川（６﹒０１萬億元，增６％）和河南（５﹒９１萬億元，

增４﹒１％）；湖北（５﹒５８萬億元，增６％）、福建（５﹒４４萬億元，增４﹒５％）分列

第七和第八；湖南則首次邁進「５萬億俱樂部」排第九。２０２３年中國全國ＧＤＰ總量為

１２６﹒０６萬億元，而上述１１省市已經接近８１萬億元，佔比達到６４％。

東吳證券首席宏觀分析師陶川稱，在多數省份相較２０２３年下調ＧＤＰ目標的謹慎背景下

，權重前五的經濟大省保持定力。他認為，部分省份下調ＧＤＰ目標可能是因為其領導人上任時

間尚短，所以在制定２０２４年ＧＤＰ增速目標時會持謹慎態度。



＊固投目標增速加權平均值較去年下降，化債地區目標更低＊



另一邊廂，在弱經濟、弱地產、弱物價、弱信心的背景下，地方固定資產投資增速目標的加

權值相較２０２３年有所下調，尤其化債地區固定資產投資目標更低。中信證券宏觀與政策首席

分析師楊帆指出，２０２３年僅六省完成既定投資目標，高風險省份完成度較低。據其計算，

２０２４年地方固定資產投資目標增速加權平均為５﹒７％，較２０２３年下降１﹒９個百分點

，高風險省份增速目標降幅較大，經濟大省的目標也偏謹慎。

目前甘肅、青海、寧夏、天津、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、廣西、重慶、貴州、雲南

１２個省份為當前債務化解的重點省市。以重慶市為例，２０２３年目標固定資產投資增長

１０％、實際完成４﹒３％，目標２０２４年增長４％，增速目標下調了６個百分點。廣西目標

２０２４年投資增速３％以上，下調５個百分點；其２０２３年目標投資增長８％、實際為下降

１５﹒５％。（ｓｌ）

