《經濟通通訊社３１日專訊》贛鋒鋰業（０１７７２）（深：００２４６０）公布，預期截

至去年１２月３１日止年度純利４２億至６２億元，跌６９﹒７６％至７９﹒５２％，扣除非經

常性損益的純利２３億至３４億元，跌８３％至８８％，每股盈利２﹒０９至３﹒０８元。

該集團指，純利下跌因鋰鹽產品價格大降、毛利率下跌及計提資產減值準備。

該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

