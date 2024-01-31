《經濟通通訊社３１日專訊》贛鋒鋰業（０１７７２）（深：００２４６０）公布，預期截
至去年１２月３１日止年度純利４２億至６２億元，跌６９﹒７６％至７９﹒５２％，扣除非經
常性損益的純利２３億至３４億元，跌８３％至８８％，每股盈利２﹒０９至３﹒０８元。
該集團指，純利下跌因鋰鹽產品價格大降、毛利率下跌及計提資產減值準備。
該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）
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31/01/2024 07:53
【企業盈警】贛鋒鋰業（０１７７２）料全年純利跌最多近８０％
《經濟通通訊社３１日專訊》贛鋒鋰業（０１７７２）（深：００２４６０）公布，預期截
至去年１２月３１日止年度純利４２億至６２億元，跌６９﹒７６％至７９﹒５２％，扣除非經
常性損益的純利２３億至３４億元，跌８３％至８８％，每股盈利２﹒０９至３﹒０８元。
該集團指，純利下跌因鋰鹽產品價格大降、毛利率下跌及計提資產減值準備。
該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）
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