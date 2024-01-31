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AH股新聞

31/01/2024 07:53

【企業盈喜】華能國電（００９０２）料全年虧轉賺最多９０億人幣

　　《經濟通通訊社３１日專訊》華能國電（００９０２）（滬：６０００１１）公布，預期截
至去年１２月３１日止年度純利８０億至９０億元（人民幣．下同），２０２２年虧損７４億元
，扣除非經常性損益的純利５１億至６１億元，２０２２年虧損９４億元。
　　該集團指，扭虧為盈主要原因是境內燃煤價格同比下降和電量同比增長的綜合影響，加上新
加坡業務利潤同比大幅增長。（ｗｈ）

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